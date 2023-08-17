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عربي-دولي

بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود.. تركيا تحذر روسيا

Lebanon 24
17-08-2023 | 14:40
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أعلن مكتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الخميس، أن بلاده طلبت من روسيا تفادي المزيد من التصعيد بعد إطلاق البحرية الروسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود نهاية الأسبوع الماضي. 

وقالت الرئاسة التركية "تم تحذير محاورينا في روسيا لتجنب مثل هذه الإجراءات التي قد تصعد التوترات في البحر الأسود".
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وكانت السفينة "سوكرو أوكان" المملوكة لشركة تركية ترفع علم بالاو عندما أطلقت عليها البحرية الروسية طلقات تحذيرية الأحد الماضي.

بعد ذلك، صعد أفراد من الجيش الروسي إلى السفينة لإجراء تفتيش، قبل السماح لها بمواصلة الإبحار باتجاه ميناء إسمايل الأوكراني.

جاء الحادث في خضم تصاعد الهجمات في منطقة البحر الأسود عقب قرار روسيا عدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الشهر الماضي. (الحرة) 
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