أوكرانيا تتسلم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الألمانية

أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، عن تلقي بلاده منظومة الدفاع الجوي "إيريس تي" من ألمانيا، لتعزيز دفاعاتها الجوية، في حين فشلت المنظومة أمام مسيرات "لانسيت" الروسية.



وقال يرماك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "شكرا جزيلا لشركائنا على إيريس تي.. ستصبح أجواؤنا محمية بشكل أفضل".

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هذا وأكدت ألمانيا أنها زودت أوكرانيا بمنظومتين مضادتين للطائرات، من طراز "إيريس تي"، بعدما طلبت كييف مرارا من حلفائها الغربيين تعزيز دعمهم العسكري.







ويمثل نظام الدفاع الجوي "إيريس تي"، الذي دمرته الطائرة المسيرة الروسية "لانسيت" في أوكرانيا، أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي تطورها ألمانيا.