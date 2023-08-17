السودان.. واشنطن تدعو لوقف القتال في دارفور

دعت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال المتجدد في نيالا جنوب دارفور ومناطق مأهولة أخرى.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: "نحن قلقون بشكل خاص من التقارير التي تتحدث عن القصف العشوائي الذي نفذته كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والذي تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

Advertisement



وأكد أنه "يجب ألا يدفع المدنيون الثمن النهائي للأعمال غير المعقولة للأطراف المتحاربة. وعلى الطرفين الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين".

كما اشار الى ان "كل يوم يستمر فيه هذا الصراع العبثي يقتل ويجرح المزيد من المدنيين الأبرياء ويتركون دون منازل أو طعام أو سبل عيش. على الأطراف إنهاء إراقة الدماء. ولا يوجد حل عسكري مقبول لهذا الصراع".