Advertisement

عربي-دولي

السودان.. واشنطن تدعو لوقف القتال في دارفور

Lebanon 24
17-08-2023 | 15:24
A-
A+
Doc-P-1098546-638279090356461747.png
Doc-P-1098546-638279090356461747.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال المتجدد في نيالا جنوب دارفور ومناطق مأهولة أخرى.
 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: "نحن قلقون بشكل خاص من التقارير التي تتحدث عن القصف العشوائي الذي نفذته كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والذي تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين".
Advertisement

وأكد أنه "يجب ألا يدفع المدنيون الثمن النهائي للأعمال غير المعقولة للأطراف المتحاربة. وعلى الطرفين الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين".
 
كما اشار الى ان "كل يوم يستمر فيه هذا الصراع العبثي يقتل ويجرح المزيد من المدنيين الأبرياء ويتركون دون منازل أو طعام أو سبل عيش. على الأطراف إنهاء إراقة الدماء. ولا يوجد حل عسكري مقبول لهذا الصراع".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2023-08-17
16:30 | 2023-08-17
16:00 | 2023-08-17
16:00 | 2023-08-17
15:45 | 2023-08-17
15:30 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24