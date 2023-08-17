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لوكاشينكو: كييف فقدت 45 ألف جندي خلال الهجوم المضاد

Lebanon 24
17-08-2023 | 19:00
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مقابلة صحفية اليوم الخميس، أن "كييف فقدت 45 ألف جندي خلال الهجوم المضاد".
وقال لوكاشينكو، في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ديانا بانتشينكو: "لقد مات الآلاف، لديك 45 ألف شخص لقوا حتفهم خلال الهجوم المضاد وآخرون مشلولون، خسارة أوكرانيا على الجبهة هي من واحد إلى ثمانية (8 جنود أوكران مقابل كل جندي روسي)".
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وختم لوكاشينكو: "لن تتدخل مينسك في الأعمال العسكرية في أوكرانيا إذا لم يعبر الأوكرانيون حدود بيلاروسيا، لكنها ستساعد روسيا دائمًا".
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 4  آب، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت "الهجوم" في حزيران.
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