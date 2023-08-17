لوكاشينكو: كييف فقدت 45 ألف جندي خلال الهجوم المضاد

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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مقابلة صحفية اليوم الخميس، أن "كييف فقدت 45 ألف جندي خلال الهجوم المضاد".وقال لوكاشينكو، في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ديانا بانتشينكو: "لقد مات الآلاف، لديك 45 ألف شخص لقوا حتفهم خلال الهجوم المضاد وآخرون مشلولون، خسارة أوكرانيا على الجبهة هي من واحد إلى ثمانية (8 جنود أوكران مقابل كل جندي روسي)".وختم لوكاشينكو: "لن تتدخل مينسك في الأعمال العسكرية في أوكرانيا إذا لم يعبر الأوكرانيون حدود بيلاروسيا، لكنها ستساعد روسيا دائمًا".وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 4 آب، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت "الهجوم" في حزيران.