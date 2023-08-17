دوي انفجار قرب الكرملين.. روسيا تسقط مسيّرة وسط موسكو وفيديوهات توثق

تتزايد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف موسكو، فقد أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، إسقاط دفاعاتها الجوية لطائرة مسيرة في وسط العاصمة.



وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة على قناته على تطبيق "تلغرام" إن نظم الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في وسط العاصمة الروسية.



وأضاف سوبيانين: "سقط حطام الطائرة المسيرة في منطقة مركز إكسبو".



وأوضح أن ذلك "لم يتسبب في أي أضرار كبيرة للمبنى".

❗️ Another drone attack on Moscow#Moscow residents are massively reporting the sounds of an explosion. Moscow Mayor Sobyanin said that a drone was shot down by air defense forces while attempting to fly over Moscow. The wreckage of the UAV fell in the area of Expocenter.



Now… pic.twitter.com/HNlgPTsmGQ — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2023 Advertisement

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا وراء الهجوم، ولم يصدر تعليق من كييف حتى الآن.



وذكرت وكالة تاس الحكومية للأنباء نقلا عن خدمات الطوارئ أن أحد جدران مركز المعارض قد انهار جزئيا، مشيرة إلى أن "مساحة الجزء الذي انهار تبلغ نحو 30 مترا مربعا".



كما أفادت تاس نقلا عن هيئة الطيران أن المجال الجوي حول مطار فنوكوفو الدولي أُغلق لفترة وجيزة، ما أدى إلى تأخر وصول الطائرات ومغادرتها.



وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لإسقاط المسيرة في موسكو.



ومركز إكسبو هو مبنى يضم مساحة كبيرة تستخدم لإقامة المعارض الضخمة، ويقع على بعد أقل من 5 كيلومترات من الكرملين.



وجاء تصريح رئيس بلدية موسكو بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أن سفينتين حربيتين روسيتين أحبطتا هجوما أوكرانيا بقارب مسيّر قرب شبه جزيرة القرم أمس الخميس.



وأفاد الجيش الروسي بأن سفينتي الدورية بتليفي وفاسيلي بيكوف، أطلقتا النار على القارب ودمرتاه.(سكاي نيوز)



