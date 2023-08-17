Advertisement

عربي-دولي

دوي انفجار قرب الكرملين.. روسيا تسقط مسيّرة وسط موسكو وفيديوهات توثق

Lebanon 24
17-08-2023 | 23:05
A-
A+
Doc-P-1098590-638279356617854590.png
Doc-P-1098590-638279356617854590.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتزايد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف موسكو، فقد أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، إسقاط دفاعاتها الجوية لطائرة مسيرة في وسط العاصمة.

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة على قناته على تطبيق "تلغرام" إن نظم الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في وسط العاصمة الروسية.

وأضاف سوبيانين: "سقط حطام الطائرة المسيرة في منطقة مركز إكسبو".

وأوضح أن ذلك "لم يتسبب في أي أضرار كبيرة للمبنى".
 
Advertisement
 
 
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا وراء الهجوم، ولم يصدر تعليق من كييف حتى الآن.

وذكرت وكالة تاس الحكومية للأنباء نقلا عن خدمات الطوارئ  أن أحد جدران مركز المعارض قد انهار جزئيا، مشيرة إلى أن "مساحة الجزء الذي انهار تبلغ نحو 30 مترا مربعا".

كما أفادت تاس نقلا عن هيئة الطيران أن المجال الجوي حول مطار فنوكوفو الدولي أُغلق لفترة وجيزة، ما أدى إلى تأخر وصول الطائرات ومغادرتها.

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لإسقاط المسيرة في موسكو.

ومركز إكسبو هو مبنى يضم مساحة كبيرة تستخدم لإقامة المعارض الضخمة، ويقع على بعد أقل من 5 كيلومترات من الكرملين.

وجاء تصريح رئيس بلدية موسكو بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أن سفينتين حربيتين روسيتين أحبطتا هجوما أوكرانيا بقارب مسيّر قرب شبه جزيرة القرم أمس الخميس.

وأفاد الجيش الروسي بأن سفينتي الدورية بتليفي وفاسيلي بيكوف، أطلقتا النار على القارب ودمرتاه.(سكاي نيوز)


عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:55 | 2023-08-18
00:40 | 2023-08-18
00:29 | 2023-08-18
00:14 | 2023-08-18
00:07 | 2023-08-18
00:01 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24