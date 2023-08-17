أوكرانيا تسلمتها.. هذه هي قدرات منظومة "إيريس تي" الألمانية

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة له أمس الخميس ان بلاده تسلمت منظومتي دفاع جوي "إيريس-تي" من ألمانيا.ووصف زيلينسكي المنظومة بأنها "قوية"، وقال إن بلاده تحتاج إليها بشدة.وقدّم الرئيس الأوكراني الشكر لألمانيا لتزويدها بلاده بالأسلحة.من جانبه، قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "شكرا جزيلا لشركائنا على (إيريس-تي). ستصبح أجواؤنا محمية بشكل أفضل".وعزّزت أوكرانيا دفاعاتها الجوية بمساعدة الغرب بعدما تعرّضت لضربات روسية بصواريخ كروز وطائرات مسيّرة منذ المراحل الأولى للعملية العسكرية الروسية.فما هي أبرز قدرات منظومة "إيريس- تي" الألمانية؟يصل مدى نظام الدفاع الجوي من طراز "IRIS-T SLM" إلى 40 كيلومترا.من إنتاج شركة "ديل دِفِنس".تضم المنظومة: رادار ومركز قيادة وثلاث قاذفات صواريخ محمولة على شاحنات.تستطيع المنظومة إطلاق النار على أهداف يصل ارتفاعها إلى 20 كيلومترا.وفق صحيفة "بيلد" الألمانية أنه يمكن استخدام صواريخ المنظومة لصد الطائرات المقاتلة والمروحيات وصواريخ كروز والمدفعية الصاروخية وطائرات كاميكازي الروسية والصواريخ المضادة للرادار والقنابل.لدى النظام الدفاع ميزة خاصة عبارة عن رادار يعمل بدوران 360 درجة، وهو ما يعني القدرة على التصدي للهجمات من جميع الاتجاهات ولأهداف متعددة في نفس الوقت.يحدد الرادار اتجاه الإطلاق، وبعد الإطلاق يتولى رأس الصاروخ البحث عن الهدف عبر التفاعل مع الأشعة تحت الحمراء.(سكاي نيوز)