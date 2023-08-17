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عربي-دولي
بلينكن وبن فرحان ملتزمان بالعمل على إنهاء الصراع بالسودان
Lebanon 24
17-08-2023
|
23:18
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ناقش وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن قضايا منها السودان واليمن، في اتصال مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.
وقال ميلر في بيان إن بلينكن شكر السعودية على جمع أكثر من 40 دولة في جدة في وقت سابق من هذا الشهر، لمناقشة مبادئ السلام العادل والدائم في أوكرانيا.
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وقرر بلينكن زبن فرحان مواصلة العمل معا لإنهاء الصراع المدمر في السودان، والتزم الوزيران "بمضاعفة الجهود لتأمين سلام دائم في اليمن من خلال عملية سلام يمنية-يمنية بوساطة الأمم المتحدة".
ويأتي الاتصال في ظل سلسلة زيارات قام بها مسؤولون أميركيون إلى السعودية مؤخرا، تشير إلى عودة الدفء إلى العلاقات بين الرياض وواشنطن.
وبعد أقل من عام على توجيه واشنطن تحذيرا للرياض من "عواقب" غير محددة على خلفية خلاف حول إمدادات النفط، أوفد الرئيس الأميركي جو بايدن، أكبر مستشاريه لعقد لقاءات مع العائلة المالكة السعودية. (الحرة)
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