بعثت رسالة "مسمومة" لترامب.. فكان هذا مصيرها!





وأقرّت باسكال فيرييه بالذنب في كانون الثاني بانتهاك حظر مفروض على حيازة أو استخدام أسلحة بيولوجية محظورة،واعترفت بأنها استخرجت مادة الريسين، وهي بروتين نباتي شديد السمية، من بذور حبوب الخروع في منزلها في كيبيك في أيلول 2020.

Advertisement وأرسلت في الشهر نفسه من كندا إلى البيت الأبيض رسالة موجهة إلى ترامب تحوي المادة السامة ورسائل أخرى تحوي السم إلى 8 من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس.



كما احتوت رسالتها إلى ترامب "لغة تهديدية" وقد دعته فيها إلى الانسحاب من الانتخابات المرتقبة، وفق وزارة العدل الأمسركية.



وجاء في الرسالة "وجدت اسما جديدا لك: +المهرج الطاغية القبيح+ آمل أن يعجبك"، وأضافت "إذا لم ينجح الأمر، سأجد وصفة أفضل لسم آخر، أو قد أستخدم مسدسي عندما أكون قادرة على المجيء. استمتع!".



كما أنه في الفترة التي أرسلت فيها رسالتها، أشارت فيرييه عبر منصة "X" إلى وجوب أن يعمد أحدهم إلى "إطلاق النار على ترامب في وجهه".



تجدر الإشارة إلى أن تهديد رئيس الولايات المتحدة يعتبر جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات. قضت محكمة أميركية بحبس امرأة تبلغ 55 عاما من الجنسية الفرنسية والكندية مدة 22 سنة لإدانتها بإرسال رسالة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تحوي مادة الريسين شديدة السمية.وأقرّت باسكال فيرييه بالذنب في كانون الثاني بانتهاك حظر مفروض على حيازة أو استخدام أسلحة بيولوجية محظورة،واعترفت بأنها استخرجت مادة الريسين، وهي بروتين نباتي شديد السمية، من بذور حبوب الخروع في منزلها في كيبيك في أيلول 2020.وأرسلت في الشهر نفسه من كندا إلى البيت الأبيض رسالة موجهة إلى ترامب تحوي المادة السامة ورسائل أخرى تحوي السم إلى 8 من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس.كما احتوت رسالتها إلى ترامب "لغة تهديدية" وقد دعته فيها إلى الانسحاب من الانتخابات المرتقبة، وفق وزارة العدل الأمسركية.وجاء في الرسالة "وجدت اسما جديدا لك: +المهرج الطاغية القبيح+ آمل أن يعجبك"، وأضافت "إذا لم ينجح الأمر، سأجد وصفة أفضل لسم آخر، أو قد أستخدم مسدسي عندما أكون قادرة على المجيء. استمتع!".كما أنه في الفترة التي أرسلت فيها رسالتها، أشارت فيرييه عبر منصة "X" إلى وجوب أن يعمد أحدهم إلى "إطلاق النار على ترامب في وجهه".تجدر الإشارة إلى أن تهديد رئيس الولايات المتحدة يعتبر جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات.

ووفق وزارة العدل، فإنه في العام 2019 تم توقيف فيرييه في تكساس لنحو عشرة أسابيع بسبب حيازة أسلحة، وقد أثار هذا الأمر نقمة لديها على مسؤولي إنفاذ القانون الذين أرسلت الرسائل لهم في نهاية المطاف.

ولم يُصب أحد بأذى من جراء محتوى الرسائل السامة، فكل الرسائل الواردة إلى البيت الأبيض تمر عبر منشأة تدقيق في ضواحي واشنطن، ومن بين أهداف هذا التدبير كشف التهديدات. وبعد إرسال الرسائل، حاولت فيرييه دخول الولايات المتحدة عبر معبر رسمي في بوفالو في ولاية نيويورك، في 20 أيلول 2020. لكن ألقي القبض عليها هناك وعثرت السلطات على بندقية ومئات من طلقات الذخيرة في سيارتها، وفقا لوزارة العدل. (سكاي نيوز + روسيا اليوم)