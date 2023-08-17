Advertisement

عربي-دولي

تزامنا مع قمة واشنطن وطوكيو وسيئول.. كوريا الشمالية تحضر لتجربة صاروخية

Lebanon 24
17-08-2023 | 23:47
A-
A+
Doc-P-1098598-638279383719713569.jpg
Doc-P-1098598-638279383719713569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحضّر كوريا الشمالية لتجربة صاروخ باليستي عابر للقارات تزامنا مع قمة ثلاثية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" عن استخبارات كوريا الجنوبية.

وقالت الاستخبارات، إن ذلك "قد يكون جزءا من سلسلة الاستفزازات العسكرية من قبل بيونغ يانغ تزامنا مع القمة التي ستنعقد في الولايات المتحدة اليوم الجمعة.
Advertisement


وأضافت أن "استعراض القوة قد يكون كذلك ردا على المناورات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين وتستمر حتى نهاية الشهر.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كامب ديفيد اليوم الجمعة لمناقشة قضايا المنطقة والجهود المشتركة لردع الصين وكوريا الشمالية. ( روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:55 | 2023-08-18
00:40 | 2023-08-18
00:29 | 2023-08-18
00:14 | 2023-08-18
00:07 | 2023-08-18
00:01 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24