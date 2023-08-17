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عربي-دولي
تزامنا مع قمة واشنطن وطوكيو وسيئول.. كوريا الشمالية تحضر لتجربة صاروخية
Lebanon 24
17-08-2023
|
23:47
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تحضّر كوريا الشمالية لتجربة صاروخ باليستي عابر للقارات تزامنا مع قمة ثلاثية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" عن استخبارات كوريا الجنوبية.
وقالت الاستخبارات، إن ذلك "قد يكون جزءا من سلسلة الاستفزازات العسكرية من قبل بيونغ يانغ تزامنا مع القمة التي ستنعقد في الولايات المتحدة اليوم الجمعة.
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وأضافت أن "استعراض القوة قد يكون كذلك ردا على المناورات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين وتستمر حتى نهاية الشهر.
يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كامب ديفيد اليوم الجمعة لمناقشة قضايا المنطقة والجهود المشتركة لردع الصين وكوريا الشمالية. ( روسيا اليوم)
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