7 مدن تقدّم عروضاً لاستضافة النزال المرتقب بين إيلون ماسك وزوكربيرغ

شهد النزال المرتقب بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، تقديم أكثر من سبعة عروض من مدن إيطالية لاستضافته، حسبما قال موقع Business Insider الأميركي.



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بدوره، عرض رئيس إقليم قلورية الجنوبي استضافة الحدث في أرضه أيضاً، إذ قال: "ستكون فرصةً لطيفة وبديلة عن الخيارات المألوفة لاستعادة ذكريات أقدم الحضارات التي يعود تاريخها لآلاف السنين، وتنظيم حدثٍ خيري، والترويج لإقليمنا في الوقت ذاته".



وتضمنت العروض الأخرى مدرجاً رومانياً في ضواحي روما، ومدرجاً آخر يتسم بمناظره الخلابة في طبرمين بجزيرة صقلية. وسبق أن صرّح عمدة فلورنسا بأنه "مستعد لتنظيم نزال بين الأفكار والرؤى المستقبلية، في ميدان ديلا سينوريا"، ووصف النزال بأنه سيكون شبيهاً بنزالٍ في الرسم بين ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو عام 1504، بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية. وفي هذا السياق، قال عمدة بومبي، كاريمي لو سابيو: "بومبي أفضل موقع لاستضافة النزال العالمي بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ. وبناءً على اتصالاتي مع الجهات المعنية، أعتقد أن الخيار سيقع على بومبي. أنا متفائل بذلك".بدوره، عرض رئيس إقليم قلورية الجنوبي استضافة الحدث في أرضه أيضاً، إذ قال: "ستكون فرصةً لطيفة وبديلة عن الخيارات المألوفة لاستعادة ذكريات أقدم الحضارات التي يعود تاريخها لآلاف السنين، وتنظيم حدثٍ خيري، والترويج لإقليمنا في الوقت ذاته".وتضمنت العروض الأخرى مدرجاً رومانياً في ضواحي روما، ومدرجاً آخر يتسم بمناظره الخلابة في طبرمين بجزيرة صقلية. وسبق أن صرّح عمدة فلورنسا بأنه "مستعد لتنظيم نزال بين الأفكار والرؤى المستقبلية، في ميدان ديلا سينوريا"، ووصف النزال بأنه سيكون شبيهاً بنزالٍ في الرسم بين ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو عام 1504، بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية.

وكان الكولوسيوم في روما من الوجهات المحتملة لاستضافة النزال، بعد أن غرّد ماسك قائلاً إن "هناك احتمالية" لإقامة الحدث هناك. لكن أحد مسؤولي وزارة الثقافة الإيطالية أخبر صحيفة The Telegraph البريطانية بأنهم لم يتلقوا أي اتصالات من الطرفين بشأن ذلك.



واستفز ماسك بعدها نظيره زوكربيرغ عندما زعم أنه توصل إلى اتفاق على التفاصيل مع رئيس الوزراء ووزير الثقافة الإيطاليين، وذلك من أجل إقامة النزال في "موقع ملحمي"، فردَّ زوكربيرغ قائلاً: "إذا كان إيلون جاداً بشأن تحديد موعد حقيقي وإقامة حدث رسمي، فهو يعرف كيفية التواصل معي. وفيما عدا ذلك، سأعتبر أن الوقت قد حان لتجاوز الأمر. وسأركز أنا على التنافس مع أشخاص يتعاملون مع الرياضة بجدية". (عربي بوست)