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عربي-دولي

هذا ما ستبحثه القمة الثلاثية الأميركية اليابانية الكورية

Lebanon 24
18-08-2023 | 00:07
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يخطط رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، للاتفاق بشأن ردع الصين خلال قمتهم الثلاثية.
وأشارت صحيفة "نيكي" اليابانية إلى أن القمة، التي تعقد اليوم الجمعة في كامب ديفيد بالولايات المتحدة، ستوسع التعاون بين الدول الثلاث الذي كان يركز أصلا على التصدي للبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ليشمل ردع الصين والأمن الاقتصادي.
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ومن المتوقع أن يبحث الزعماء "أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان" وتقديم الدعم لدول الجنوب العالمي، وخاصة دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول المحيط الهادئ.

وكان اللقاء السابق لزعماء الدول الثلاث قد عقد في 21 أيار على هامش قمة مجوعة السبع في هيروشيما. (روسيا اليوم)
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