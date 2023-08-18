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عربي-دولي

العثور على بكتيريا تسببت بترحيل مهاجرين بمكاتب حكومية بريطانية

Lebanon 24
18-08-2023 | 01:25
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عُثر على بكتيريا الليجيونيلا الخطيرة التي تسببت في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين عن بارجة Bibby Stockholm في بريطانيا، بمكاتب حكومية بريطانية، بحسب ما أفادت قناة Sky News.

وتدل البيانات التي تلقاها الحزب الديمقراطي الليبرالي على أن "بكتيريا الليجيونيلا تم العثور عليها أيضا في صنابير المياه في مكاتب الضرائب والجمارك في مدينة ليفربول".
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وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن سلطات البلاد رحّلت المهاجرين من بارجة "Bibby Stockholm" بعد عدة أيام بسبب اكتشاف بكتيريا خطيرة في الماء على متن السفينة.

كما اتضح أن نتائج تحاليل الماء أصبحت معروفة في يوم إسكان المهاجرين في البارجة لكن السلطات لم تتمكن من إعادة نقلهم إلا بعد 4 أيام.

وزير الصحة البريطاني ستيف باركلاي، شدد على ضرورة إعادة المهاجرين إلى السفينة، لأن إقامتهم في الفنادق أمر مكلف للغاية.

وتسبب بكتيريا الليجيونيلا عند استنشاقها، داء الفيالقة وترافق المرض أعراض الإنفلونزا، والالتهاب الرئوي المتأخر.

ولا يوجد لقاح ضد داء الفيالقة، لكن التشخيص المبكر والعلاج بالمضادات الحيوية يمكن أن يقلل من شدة المرض ومضاعفاته. (روسيا اليوم)
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