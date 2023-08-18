Advertisement

عربي-دولي

تقريرٌ أميركي يتّهم إسرائيل بـ"هجومٍ ضد إيران".. هذا ما فعله "الموساد"!

Lebanon 24
18-08-2023 | 01:12
A-
A+
Doc-P-1098615-638279442130738813.jpg
Doc-P-1098615-638279442130738813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة أن الموساد الإسرائيلي نفذ عملية قصف لمصنع طائرات دون طيار في أصفهان في كانون الثاني الماضي، بينما كان مجموعة من المهندسين الروس يزورون طهران من أجل مشروع تصنيع الطائرات.
Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أنهُ بمجرد قصف المكان من قبل الموساد، طُلب من المهندسين الروس في طهران البقاء في الفندق الذي يقيمون فيه وعدم المغادرة، لأن السلطات كان تخشى أن تنفذ إسرائيل ضربة جديدة لمصنع كان يفترض أن يزوروه.

وكانت إيران اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي نُفذ بطائرات مسيرة على مصنع عسكري. وحينها، أعلن مبعوث طهران لدى المنظمة الدولية أمير سعيد إيرواني أن "إيران تحتفظ بحقها المشروع والطبيعي في الدفاع عن أمنها القومي والرد بحزم على أي تهديد أو خطأ ترتكبه إسرائيل أينما وكلما رأت ضرورة لذلك"، لافتاً إلى أن "هذا الفعل الذي ارتكبته تل أبيب يتعارض مع القانون الدولي".
 
وفي وقتٍ سابق، ألمح الخبير العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة رون بن يشاي، إلى وقوف "إسرائيل" وراء الغارة بالمسيّرات التي استهدفت منشأة عسكرية في أصفهان وسط إيران، رغم عدم تبني تل أبيب للعملية.

وفي مقالٍ له، قال رون بن يشاي إنه "في الوقت الذي لم تعلن فيه أي دولة مسؤوليتها عن هذا الهجوم وسط إيران، فإن من نفذه، بحسب كل المؤشرات، يمتلك قدرات استخباراتية وتكنولوجية متقدمة للغاية، ما يسمح له بتنفيذ هجوم جوي، ويدفع مسؤولين أميركيين لإعلان أن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم". (عربي21)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:53 | 2023-08-18
02:44 | 2023-08-18
02:17 | 2023-08-18
02:13 | 2023-08-18
02:00 | 2023-08-18
01:39 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24