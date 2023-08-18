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عربي-دولي
تقريرٌ أميركي يتّهم إسرائيل بـ"هجومٍ ضد إيران".. هذا ما فعله "الموساد"!
Lebanon 24
18-08-2023
|
01:12
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة أن الموساد الإسرائيلي نفذ عملية قصف لمصنع طائرات دون طيار في أصفهان في كانون الثاني الماضي، بينما كان مجموعة من المهندسين الروس يزورون طهران من أجل مشروع تصنيع الطائرات.
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وأشارت الصحيفة إلى أنهُ بمجرد قصف المكان من قبل الموساد، طُلب من المهندسين الروس في طهران البقاء في الفندق الذي يقيمون فيه وعدم المغادرة، لأن السلطات كان تخشى أن تنفذ إسرائيل ضربة جديدة لمصنع كان يفترض أن يزوروه.
وكانت إيران اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي نُفذ بطائرات مسيرة على مصنع عسكري. وحينها،
أعلن مبعوث طهران لدى المنظمة الدولية أمير سعيد إيرواني أن "
إيران تحتفظ بحقها المشروع والطبيعي في الدفاع عن أمنها القومي والرد بحزم على أي تهديد أو خطأ ترتكبه إسرائيل أينما وكلما رأت ضرورة لذلك"، لافتاً إلى أن "هذا الفعل الذي ارتكبته تل أبيب يتعارض مع القانون الدولي".
وفي وقتٍ سابق، ألمح الخبير العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة رون بن يشاي، إلى وقوف "إسرائيل" وراء الغارة بالمسيّرات التي استهدفت منشأة عسكرية في أصفهان وسط إيران، رغم عدم تبني تل أبيب للعملية.
وفي مقالٍ له، قال رون بن يشاي إنه "في الوقت الذي لم تعلن فيه أي دولة مسؤوليتها عن هذا الهجوم وسط إيران، فإن من نفذه، بحسب كل المؤشرات، يمتلك قدرات استخباراتية وتكنولوجية متقدمة للغاية، ما يسمح له بتنفيذ هجوم جوي، ويدفع مسؤولين أميركيين لإعلان أن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم".
(عربي21)
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