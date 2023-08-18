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عربي-دولي

"نقاشٌ سريّ" يكشف وضع الجيش الإسرائيليّ.. هكذا وصفه مسؤولون!

Lebanon 24
18-08-2023 | 02:00
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تصاعدت التحذيرات الإسرائيلية الصادرة عن مسؤولين كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من تردي جهوزيته للقتال بسبب الوضع السيء الذي يعصف به منذ تفشي الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.
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وكشفَ موقع "i24" الإسرائيلي عن حصول نقاشٍ سرّي حول كفاءة الجيش الإسرائيلي في اللجنة الفرعية التابعة للجنة الخارجية والأمن"، وأضاف: "خلال هذه الجلسة، حذر مسؤولون عسكريون من انخفاض في جاهزية الجيش الإسرائيلي، مؤكدين أنه في وضع سيء">

وفي إطار المناقشة السرية، طرح السؤال: "كيف يؤثر الجدل العام الحاد حول الثورة القضائية على كفاءة الجيش الإسرائيلي"؟.. كما تطرق إلى "كيفية التعامل مع عدم الالتزام بالخدمة العسكرية بشكل فعال".

وزعم قادة بالجيش الإسرائيلي أمام أعضاء في الكنيست، أنه "تجري معالجة الظاهرة، وهناك خطوات لمنع توسعها". مع هذا، فقد وجّهت النائب تالي غوتليب، الأربعاء، على صفحتها في موقع "إكس" (تويتر سابقا) انتقاداً شديد اللهجة بحق رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، وأوضحت أنه "يشرع رفض الخدمة العسكرية من خلال الصمت".

وخاطب وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، نواب الكنيست بقوله: "إن لم تفلحوا في ضبط أعصابكم، هاجموني"، مشددا على أهمية "إخراج الجيش الإسرائيلي من النقاش السياسي"، مضيفا: "هو أداة الحماية التي توفر الحياة للجمهور في إسرائيل". (عربي21)
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