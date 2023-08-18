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عربي-دولي

بكين توجه رسالة عسكرية جديدة إلى تايوان.. عبر فيديو دعائي!

Lebanon 24
18-08-2023 | 02:44
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وجهت بكين رسالة عسكرية جديدة إلى تايوان عبر فيديو دعائي، ولقطات مشابهة لساحل الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

لكن هذه المرة مباشرة عبر الجيش الصيني الذي نشر فيديو دعائيا، يظهر جنودًا يتدربون في منطقة شبيهة بمضيق تايوان.
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حمل هذا المقطع المصور الممتد على مدى دقيقة ونصف، والذي نُشر على حساب WeChat الرسمي لقيادة المنطقة الشرقية بالجيش، بتايوان "قراءة المضيق".

كما أظهر جنودًا يرتدون عتادًا قتاليًا يقاتلون وسط الأمواج المتلاطمة، فضلا عن كتيبة من الدبابات تدخل تحت غروب الشمس وعسكريين يمشون على الشواطئ الرملية متجاوزين حواجز مضادة للهبوط، شبيهة بتلك التي تنتشر على الساحل التايواني.

ورافق الفيديو أغنية تدعو إلى "عبور المدينة والجدار العالي.."، كما تحث الجنود على عدم الخوف و"صعود الجبل لملاقاة غروب الشمس".

إلا أن المقطع المصور لم يشر إلى تايوان بشكل مباشر، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

تراقب مضيق تايوان
لكن قيادة المنطقة الشرقية، هي فرقة من جيش التحرير الشعبي، تتمركز عند الساحل الشرقي للصين وتراقب مضيق تايوان.

كما أن الفرقة تجري تدريبات دورية حول جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تدعي بكين أنها جزء من أراضيها.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قام بجولة في مقر القيادة في نانجينغ، الشهر الماضي، وحث الجيش على تحسين استعداده للحرب(العربية).

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