لمن لديه دولارات.. هذا الخبرُ سيُعجبكم كثيراً

كثيرةٌ هي الأمور التي يجهلها البعضُ عن عملة الدّولار الأميركي، علماً أن ما يجري التركيز عليه بخصوصه يرتبطُ بسعره وتقلباته وأسعار العملات المُقابلة له.

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وفي الواقع، فإنَّ هناك معلومات ومعطيات كثيرة ترتبطُ بالدولار وبكيفية صناعته.. فما هي؟ وما الذي يجب معرفته؟



إليكم في ما يلي قائمة بمجموعة من تلك المعلومات التي ستعجبكم كثيراً والتي قد لا تعرفونها:



1- الدولار غير مصنوع من الورق، فخلال صناعته، يتم إستخدام القطن بنسبة 75% والكتان بنسبة 25%.



2- أكثر من 9 أطنان من الحبر تُستخدم يومياً لطباعة هذه العملة.



3- أكثر ورقة دولار قيمة تم طباعتها كانت من فئة الـ100 ألف دولار، وعليها صورة وودرو ويلسون.



4- في الحقيقة، لم يكن تلوين العملة الأميركية باللون الأخضر اختياراً استراتيجياً لمكافحة التزييف كما هو شائع، بل كانت القرارات المتعلقة بتصميم وتلوين العملة الأميركية تعود إلى القرن التاسع عشر وكانت تقرر بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك المواد والتقنيات المتاحة في ذلك الوقت.



5- عملياً، فقد تم تلوين العملة الأميركية باللون الأخضر بسبب الحاجة إلى استخدام الحبر الخضراء الداكنة للطباعة على الورق الأخضر المستخدم في صنع العملة، كما أن اللون الأخضر يعتبر لوناً ثابتاً ومقاوماً للتلاشي، مما يجعله مثالياً للاستخدام في العملات التي تتعرض للاستخدام الشديد والتعامل المتكرر وفق ما ذكر موقع "هيستروي تشانل".



6- مع مرور الوقت، أصبح استخدام اللون الأخضر للعملة الأميركية جزءاً من الهوية البصرية للدولار الأميركي، وأصبح من الصعب تخيل الدولار الأميركي بأي لون آخر، ولكن من الجدير بالذكر أنه تم استخدام ألوان مختلفة للعملات في بعض الأحيان، مثل عملة 2 دولار التي تحمل اللون الأحمر، وذلك لتمييزها عن العملات الأخرى وتسهيل التعرف عليها.



7- تستخدم الحكومة الأميركية العديد من التقنيات الأمنية المتطورة في تصميم العملات الأميركية لمكافحة التزييف وضمان أمانها، ومن بين هذه التقنيات:



- النقوش الدقيقة: تحتوي العملات الأميركية على خطوط ونقوش دقيقة جداً، يصعب تقليدها بشكل دقيق، وتشمل هذه النقوش الدقيقة الحدود الناعمة والحروف والأرقام والرموز.



- الحبر الذي يتغير لونه: يتم استخدام الحبر الذي يتغير لونه عند التحريك أو التدوير لتصميمات معينة على العملات الأمريكية، وهذا يجعل من الصعب تقليدها ويزيد من صعوبة التزوير.



- النسيج الأمني: تحتوي بعض العملات الأميركية على نسيج أمني مخفي داخل الورقة المستخدمة في الصنع، ويتميز هذا النسيج بالتصميمات الخاصة والأشكال المعينة التي تتغير عندما تتحرك الورقة أو تعرض للضوء، وهذا يجعل من الصعب تقليدها أو تزويرها.



- الرموز السرية: تحتوي بعض العملات الأميركية على رموز سرية صغيرة ومعقدة، تصعب عملية التزوير وتزيد من صعوبة الاحتيال.



- التصميم الثنائي الأبعاد: يحتوي التصميم الثنائي الأبعاد على عدة ميزات أمنية تتضمن الصور أو الرموز الخاصة التي يمكن قراءتها باستخدام جهاز قارئ الباركود، وتتضمن هذه الميزات الأمنية العديد من المعلومات الإضافية المتعلقة بالعملة مثل الفئة وموعد الإصدار وغيرها.



- الأصفر اللامع: تحتوي بعض العملات الأميركية على أجزاء صغيرة من الأصفر اللامع، حيث يتغير لون هذه الأجزاء عندما يتحرك الورق أو يتم تدويره، ويمكن قراءة هذه الميزة باستخدام آلات خاصة.