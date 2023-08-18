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خاص
هل كانت محادثات جدة خطوة حقيقية نحو السلام؟.. هذا ما كشفه أحدث تقرير
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
18-08-2023
|
03:30
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اجتمعت نحو 40 دولة هذا الشهر في جدة السعودية لمناقشة مجموعة من المبادئ المشتركة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وبحسب تقرير نشره مركز تحليل السياسة الأوروبية (CEPA) الأميركي، "من بين الدول المشاركة كانت الصين، بالإضافة إلى دول محايدة أخرى منها البرازيل والهند وجنوب أفريقيا. بالطبع، كانت هذه الدول ستشعر بعدم الارتياح بسبب قدومها إلى دولة داعمة لأوكرانيا، فالمملكة العربية السعودية سعت جاهدة لإقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والصين، وفي الوقت عينه الحفاظ على الخطوط المفتوحة مع روسيا. وعلى الرغم من أن موسكو لم تكن مدعوة للمشاركة، إلا أن الرياض سعت ألا يعتبر الكرملين هذه القمة على أنها تهدف الى حشد الجهود المناهضة لروسيا. ورداً على هذه الخطوة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "أي محاولة للترويج لتسوية سلمية تستحق تقييمًا إيجابيًا".
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وتابع التقرير، "على الرغم من أن مشاركة الصين في هذه القمة لم تساهم في زعزعة العلاقات بينها وبين روسيا، إلا أنها كانت علامة على أن بكين تسعى لزيادة حضورها وأهميتها على الصعيد العالمي. فبكين تدرك أن أوكرانيا والتحالف الموالي لها سيعتبرون مشاركتها في هذه القمة على أنها إيجابية، وفي الوقت عينه تسعى بكين إلى تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط. كغيرها من دول الشرق الأوسط، طبقت المملكة العربية السعودية مبدأ التوازن في ما يتعلق بموقفها من الحرب الروسية على أوكرانيا، فقد قدمت مساعدات مالية لكييف وفي الوقت عينه حافظت على علاقات قوية مع موسكو. وفي أيار، رحبت المملكة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة الجامعة العربية في جدة".
وأضاف التقرير أن "العديد من اللاعبين من "الجنوب العالمي" شاركوا في محادثات القمة، ففي حين أنهم يعتقدون أن البقاء على الحياد يخدمهم بشكل أفضل، إلا انهم لا بد أن يثبتوا وجودهم. علقت روسيا الشهر الماضي مشاركتها في صفقة حبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي سمحت بشحن المنتجات الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى بعض دول العالم التي تكافح الجوع".
ورأى التقرير أن "القمة شكلت فرصة جيدة لطرح الأفكار بهدف التوصل إلى تسوية محتملة، فالحرب لا زالت مستمرة منذ عام ونصف، والأطراف المتحاربة لا تزال تسعى إلى تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية، وجاءت قمة جدة لتُظهر أن النية من عقدها هي الاستعداد للانفتاح. وتشهد الحملة الروسية على أوكرانيا انهياراً كارثياً وتحاول موسكو إنقاذ ما في وسعها، للحفاظ على أكبر قدر ممكن من مكاسبها الإقليمية في البلاد. على الرغم من أن روسيا يمكن أن تحافظ على جهودها الحربية لبعض الوقت، إلا أن آلاتها الحربية قد استنفدت بالفعل".
وتابع التقرير، "من جانبها، لا تُظهر كييف أي علامات استسلام، فهي تواصل جهودها لتحرير كافة أراضيها المحتلة حاليًا. وترتكز جهود الحرب في أوكرانيا على قوة الجيش، ومرونة المجتمع الأوكراني، والمساعدة المالية والعسكرية من الخارج. وكل هذه العناصر لا تزال موجودة. ولكن إذا استمر الهجوم الأوكراني في مساره الحالي، فقد تضطر كييف إلى إعادة التفكير. وعلى الرغم من أن الأوكرانيين يعارضون بشدة وقفا لإطلاق النار، إلا ان أوكرانيا قد تحتاج لاستراحة بهدف إعادة اصطفاف قواتها، وبهدف الحصول على أسلحة غربية إضافية. والنتيجة؟ كلا الجانبين بحاجة إلى الاستعداد للدخول في حالة من الجمود، على الرغم من استبعاد حصولها".
وبحسب التقرير، "لم يصدر أي بيان ختامي عن قمة السلام في جدة، إلا انه بمجرد ذكر احترام وحدة الأراضي والسيادة هو أمر كاف ويُنظر إليه على أنه نتيجة إيجابية لأوكرانيا. وتعهد السعوديون بتقديم خطة لمزيد من المحادثات لمناقشة قضايا مثل الأمن الغذائي العالمي، والسلامة النووية، وإطلاق سراح السجناء. على الجميع أن يقتنع أن نتيجة هذه الحرب ستقرر في ساحة المعركة، وفي غضون ذلك، كل ما على أوكرانيا القيام به هو إظهار انفتاحها على جهود السلام المتعددة الأطراف، كما فعلت في جدة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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