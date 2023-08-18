رصدت في 3 بلدان.. بعد "إيريس" سلالة جديدة من كورونا "مقلقة"!

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها تتعقب سلالة جديدة من فيروس كورونا، تختلف عن المتحور "إيريس".

وأضافت في منشور على منصة إكس إن السلالة تسمى (بي.إيه.2.86)، ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك و"إسرائيل".

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وأوضحت أن النصيحة الوحيدة للوقاية تبقى كما هي بالنسبة لجميع متحورات كوفيد 19، وذلك ريثما تجمع المزيد من المعلومات حول "بي.إيه.2.86".



وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق أمس الخميس على منصة إكس أنها صنفت (بي.إيه.2.86) على أنه "متحور تحت المراقبة" نظرا للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.



أما في ما يتعلق بـ "إي جي 5"، فأوضحت المنظمة قبل أيام أنه رصد لأول مرة في 17 شباط 2023، وتم تصنيفه كمتحور تحت المراقبة في 19 تموز 2023.



يشار إلى أن فيروس كورونا الذي لم يعرف بعد بشكل قاطع مكان نشأته وأسبابها، على الرغم من أنه ظهر لأول مرة في الصين، شهد مئات التحورات خلال السنوات الماضية، إلا أن كافة العلماء أجمعوا على أن اللقاحات فعالة في مجابهتها. (العربية)