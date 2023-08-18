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عربي-دولي

قائمة بأكبر الدول المُنتجة للقطن.. هل ضمّت بلداناً عربية؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 16:00
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نشرت شبكة "CNBC" تقريراً جديداً كشفت فيه عن قائمة تضمّ أكبر الدول المُنتجة للقطن على مستوى العالم.. فمن هي تلك البلدان؟ وكم يبلغ حجم إنتاجها من القطن تقريباً؟
 
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ووفقاً للتقرير، فقد حلت الصين في المرتبة الأولى، وقد بينت الأرقام أنها أنتجت خلال عامي 2021 و 2022 نحو 5.879 مليون طن متري من القطن. بدورها، جاءت الهند في المرتبة الثانية بإنتاج 5.334 مليون طن متري في السنة المذكورة نفسها.
 
وبحسب القائمة، فقد احتلّت الولايات المُتحدة الأميركيّة المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 3.815 طن متري من القطن، فيما حلّت البرازيل في المرتبة الرابعة بإنتاج وصل إلى 2.678 طن متري وسط تربُّع باكستان في المرتبة الخامسة بإنتاج نحو 1.306 مليون طن متري من القطن.
 
وفي ما خصّ المرتبة السادسة، فقد كانت من نصيب أستراليا التي أنتجت بين العامين 2021 و 2022 نحو 1.197 مليون طن متري من القطن، فيما جاءت تركيا في المرتبة السابعة بإنتاج بلغ 827 ألف طن متري من القطن. أما المرتبة الثامنة فكانت من نصيب أوزباكستان التي أنتجت خلال العامين 2021 و 2022 نحو 577 ألف طن متري من القطن، في حين تربعت الأرجنتين في المرتبة التاسعة بإنتاج 327 ألف طن متري من القطن. أما المرتبة العاشرة فكانت لمالي التي تنتج 331 ألف طن متري من القطن خلال العامين المذكورين أعلاه.
 
 
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