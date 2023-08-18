تعتبرُ مدينة جنيف وجهة شهيرة للعملاء السريين، وقد اعتادت السلطات السويسرية على هذا الواقع منذ وقت طويل.

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وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط 2022، تمّ طرد نحو 500 دبلوماسي روسي من الدول الأوروبية، للاشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس، في حين أنّ سويسرا فلم تقم بطرد أي دبلوماسي روسي.

ووفقاً للتقرير السنوي الصادر من جهاز الاستخبارات السويسري (NDB) لعام 2023، يعمل حوالى 220 شخصًا في التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في برن وجنيف، و "من المحتمل جدًا أن ثلث هؤلاء على الأقل مازالوا يعملون لصالح جهاز المخابرات الروسي"، حسبما أفاد جهاز الاستخبارات السويسري.



في المقابل، أدّى التصعيد الجديد بين الغرب وروسيا إلى صعوبة عمل شبكات التجسس الروسية في معظم الدول الأوروبية. ومع ذلك، فإنهُ من المحتمل أن هناك مجالًا أكبر لأجهزة المخابرات الروسية في سويسرا بسبب وجودها الكبير هناك"، كما ذكر جهاز الاستخبارات السويسري بشفافية.



يعكس هذا الانفتاح كيفية تعامل سويسرا رسميًا مع شبكات التجسس في البلاد، حيث يُحظر جمع المعلومات الاستخباراتية إذا كان هدفها الحصول على معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية تضرّ بمصلحة سويسرا ومؤسساتها وشركاتها والأشخاص المقيمين فيها وتقديمها لجهات أجنبية. لكن من الناحية العملية، فإن مكافحة أنشطة التجسس تُعتبر أمراً صعباً لاسيما أنّ الشخص المعتمد دبلوماسياً والذي يعمل في الأنشطة التجسسية، يتمتعُ بالحصانة ويكاد لا يمكن مسائلته جنائيًا. وفعلياً فإنّ ما يتبقّى هو إمكانية الطّرد، لكنّ سويسرا نادرًا ما تتخذ هذا الإجراء.



بدوره، يقول المؤرخ أدريان هينّي، المتخصص في مجال الاستخبارات، إن "طرد الدبلوماسيين أمر نادر في الدبلوماسية السويسرية"، وأضاف: "نحن لا نرغب في خلق احتقان دبلوماسي ولا نريد المخاطرة بتوتير العلاقات الدبلوماسية.. بالإضافة إلى ذلك، لن يؤدي ذلك بالضرورة إلى حل المشكلة: إذا تم طرد جاسوس، فسيحلّ محلّه في الغالب جاسوس آخر ."

لذلك، فإن التركيز على مراقبة العاملين في جهاز المخابرات قد يكون إجراءً أكثر نجاعة لمكافحة التجسس بدلاً من التدخل العلني والحازم. وبالطبع، تدرك كل الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس أن عمليات الطرد هذه بمثابة رسالة سياسية.

وفي سياق حديثه، يُكمل هينّي قائلاً: "ومع ذلك، فقد طردت بعض الدول الأوروبية منذ شباط 2022 موظفي المخابرات بشكل مستهدف، وكان لهؤلاء دور حيوي لأنشطة التجسس في السفارات. في بعض الحالات، تم إلغاء وظائفهم أيضًا، بحيث لم تتمكن موسكو من استبدالهم بعملاء جدد."



من ناحية أخرى، فإن سويسرا ملتزمة بتقليدها في التعامل بتحفظ في مثل هذه القضايا - على الأقل في العلن، ويسود اعتقاد بأن سويسرا تعرب عن اعتراضها لدى الدول المعنية وراء الكواليس إذا ذهب موظفوها بعيدًا جدًا، كما يقول هينّي.



واكتسبت السلطات السويسرية العديد من الخبرات في هذا المجال، فقد تمت ممارسة التجسس في جنيف منذ الحرب العالمية الأولى ويوجد في مدينة جنيف على بحيرة ليمان اليوم حوالى 240 بعثة أجنبية وعشرات المنظمات الدولية ومئات المنظمات غير الحكومية.



ومن الطبيعي أن يكون هناك أيضاً عدد كبير من العملاء في هذه الهيئات، حيث تعتبر جنيف اليوم، إلى جانب بروكسل وفيينا واحدة من 3 بؤر تجسّس ساخنة في أوروبا.

أما بالنسبة لسويسرا فهناك عوامل أخرى تجعلها مركز جذب للعملاء السريين: فهي تقع في قلب أوروبا، وتوفّر شبكة نقل ممتازة وتقدّم جميع سبل الراحة التي تتمتع بها الدول الغربية الديمقراطية، وتسعى من خلال رؤية واسعة للديمقراطية إلى تحقيق أفضل علاقات ممكنة مع جميع الدول. بالإضافة إلى ذلك، تكلف أنشطة الاستخبارات الكثير من المال وسويسرا مركز مالي يتمتع بالسرية عامل ممّا يساعد في تمويل العمليات وإخفاء مصدر التمويل.



مكانٌ مُريح للعملاء السريين