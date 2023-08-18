Advertisement

عربي-دولي

دولة عربية مُهددة.. المياه قد تبتلع ساحلها وربما مطارها!

Lebanon 24
18-08-2023 | 04:13
A-
A+
Doc-P-1098658-638279541033140375.png
Doc-P-1098658-638279541033140375.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تضرب البحرين مشكلة بيئية، إذ تسعى جاهدة لدرء تهديد جديد يتمثل بارتفاع مستوى البحر الذي قد يبتلع أجزاء من ساحلها، وفق ما أعلن وزير النفط والبيئة محمد بن مبارك بن دينه.

فبحلول العام المقبل، ستباشر البلاد خطتها الدفاعية في مواجهة هذه الظاهرة، والتي تقوم بشكل أساسي على توسيع الشواطئ وبناء حواجز بحرية أعلى ورفع مستوى الأرض عن مستوى سطح البحر.
Advertisement

وقال الوزير بن دينه في مقابلة مع وكالة فرانس برس في المنامة إنّ "البحرين معرّضة" للمخاطر البيئية، مضيفا أن "التهديد الرئيسي هو تهديد صامت، وهو ارتفاع مستوى سطح البحر".

كما أكّد أن السلطات سجّلت بالفعل ارتفاع مستويات سطح البحر بين 1,6 و3,4 ملم في كل عام منذ عام 1976.

لكن بحلول عام 2050، قد يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار 0,5 متر على الأقل، وفقا للوزير، وذلك نقلا عن اللجنة الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

إلا أن بعض الخبراء يرون أن هذه التقديرات متحفظة.

قد يغمر المطار
ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن ارتفاعا شديدا يبلغ خمسة أمتار سيغمر معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك مطارها الدولي.

كما قد يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار إلى تفاقم الفيضانات، ويهدد السواحل، وقد يلوث احتياطيات المياه الجوفية الشحيحة أصلًا في البحرين.

وقال الوزير "لهذا السبب من أهم أولويات البحرين ارتفاع مستوى سطح البحر"، معتبرا أنه "إما أن نجعل الشواطئ أوسع... أو نبني جدارا صخريا لمناطق معينة، أو أن نصلح الأراضي الواقعة قبل الشاطئ"، مضيفا أن "هذا جزء من خطة مفصّلة ستُستكمل خلال أقل من 10 سنوات وتمولها الحكومة".(العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:54 | 2023-08-18
04:29 | 2023-08-18
03:37 | 2023-08-18
03:35 | 2023-08-18
03:30 | 2023-08-18
02:53 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24