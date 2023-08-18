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إقتصاد

دولة عربيّة ضمن التصنيف.. إليكم قائمة بأقوى إقتصادات العالم لعام 2023

Lebanon 24
18-08-2023 | 12:00
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يتوقعُ أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي بحلول نهاية العام 2023 نحو 105 تريليون دولار أميركيّ، وذلك وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي (IMF).
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وتصدّرت الولايات المتحدة تصنيف أقوى اقتصادات العالم لعام 2023 بإجمالي ناتج محلي قدره 26.9 تريليون دولار، بينما حافظت الصين على المركز الثاني بإجمالي ناتج محلي قدره 19.4 تريليون دولار.

وجاءت السعودية الدولة الأكبر اقتصادياً في الشرق الأوسط، في المرتبة الـ18 ضمن التصنيف بإجمالي ناتج محلي 1 تريليون دولار.

وفي ما يلي قائمة بتصنيف أكبر اقتصادات العالم لعام 2023:

1- الولايات المتحدة: 26855 مليار دولار أميركي.

2- الصين: 19374 مليار دولار أميركي.

3- اليابان: 4410 مليار دولار أميركي.

4- ألمانيا: 4309 مليار دولار أميركي.

5- الهند: 3737 مليار دولار أميركي.

6- المملكة المتحدة: 3159 مليار دولار أميركي
.
7- فرنسا: 2923 مليار دولار أميركي.

8- إيطاليا: 2170 مليار دولار أميركي.

9- كندا: 2090 مليار دولار أميركي.

10- البرازيل: 2081 مليار دولار أميركي.

11- روسيا: 2060 مليار دولار أميركي.

12- كوريا الجنوبية: 1722 مليار دولار أميركي.

13- أستراليا: 1708 مليار دولار أميركي.

14- المكسيك: 1663 مليار دولار أميركي.

15- إسبانيا: 1492 مليار دولار أميركي.

16- إندونيسيا: 1392 مليار دولار أميركي.

17- هولندا: 1081 مليار دولار أميركي.

18- السعودية: 1062 مليار دولار أميركي. 

19- تركيا: 1029 مليار دولار أميركي.

20- سويسرا: 870 مليار دولار أميركي. (عربي21)

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