طائرات "إف-16" في طريقها إلى أوكرانيا.. من أرسلَها إلى هناك؟

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وسعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات إف-16 أميركية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.وقال المسؤول إن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب.وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا عبر منصة "إكس"، المعروفة سابقا بـ"تويتر": "نرحب بقرار واشنطن تمهيد الطريق لإرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، الآن، سنناقش الأمر أكثر مع شركائنا الأوروبيين".بدوره، صرح وزير الدفاع الدنماركي جاكوب إليمان جنسن لوكالة "ريتساو" للأنباء الجمعة، بأن الحكومة "قالت عدة مرات إن التبرع هو الخطوة الطبيعية التالية بعد التدريب"، وأضاف: "نحن نناقش ذلك مع الحلفاء المقربين، وأتوقع أن نتمكن قريباً من أن نصبح عمليين أكثر في هذا الصدد".ومن المقرر أن يبدأ تحالف من 11 دولة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات إف-16 هذا الشهر في الدنمارك.وقال وزير الدفاع الدنماركي بالإنابة ترويلس بولسن في تموز إنّ بلاده تأمل في رؤية "نتائج" التدريب في مطلع 2024.وتقود الدنمارك وهولندا، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين بالإضافة إلى أطقم الدعم وصيانة الطائرات وتمكين أوكرانيا في نهاية المطاف من الحصول على مقاتلات إف-16 لاستخدامها في الحرب مع روسيا.وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في أيار إن بلاده تدرس بجدية تزويد كييف بطائرات إف-16، إذ تنهي هولندا تدريجيا استخدام القوات المسلحة تلك المقاتلات.