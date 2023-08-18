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عربي-دولي

دولٌ تتميّزُ بعدد هائل من "الصلعان".. من هي؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 05:20
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يعدّ الصلع أكثر شيوعاً عند الرجال منه عند النساء، ولكن يمكن أن يحدث لأي شخص تقريباً.
ويكون الصلع عند الذكور أكثر شيوعاً في بعض البلدان منه في بلدان أخرى، ويشيرُ تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة أنّ هناك مجموعة الدول تتميز بضمها أكبر نسبة من الرجال الذي يعانون من الصلع.. فمن هي هذه الدول؟
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وأشار تقريرُ الصحيفة البريطانية إلى أنَّ جمهورية التشيك تصدرت الترتيب، حيث أن نحو 42.8% من الرجال يفقدون شعرهم أو يصابون بالصلع، موضحاً أنَّ هناك جملة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك منها النظام الغذائي، حيث إن المطبخ التشيكي مليء بأطباق تقل فيها احتمالية احتواء كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو الشعر.
كذلك، وجدت مراجعة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة "Nutrients" أن 95% من السكان الذين شملهم الاستطلاع في جمهورية التشيك يعانون من نقص فيتامين D.

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني بنسبة قريبة جداً من جمهورية التشيك، حيث أن ما يقارب 42.6% من مواطنيها الذكور يعانون من الصلع.

وتحتلّ ألمانيا المركز الثالث حيث أن نحو 41.2% من مواطنيها الذكور صلع وتليها فرنسا بنسبة 39.24% من الذكور الصلع. أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب المملكة المتحدة حيث يعاني 39.23% من الرجال من درجة معينة من تساقط الشعر أو الصلع.
 
كذلك، احتلت إيطاليا المرتبة السادسة بنسبة 39.2%، وهولندا المركز السابع بنسبة 39%، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثامنة عالمياً بنسبة 37.9%.

ووفقاً للترتيب، فقد احتلت كندا المرتبة التاسعة بنسبة 36.29% من الرجال الصلع، ثم تلتها بلجيكا في المرتبة العاشرة بنسبة 36.02%.

وفي ما يلي، إليكم ترتيب بقية الدول الأعلى التي تضمّ نسبة كثيفة من الصلعان:
- سويسرا 33.81%

- أستراليا 32.83%

- السويد 32.76%

- اليونان 31.9%

- النرويج 31.84%

- النمسا 31.75٪%

- الدنمارك 31.03%

- البرتغال 30.98%

- أيرلندا 30.18%

- فنلندا 29.96%

- نيوزيلندا 28.9%
 
(ديلي ميل - روسيا اليوم)
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