رسائل تنشرها إسرائيل لأول مرة عن حرب تاريخيّة قبل 50 عاماً.. التفاصيل مشوّقة

نشر موقع "zman" الإسرائيلي المُتخصص في التاريخ العسكري تقريراً تحت عنوان "من ربح حرب يوم الغفران؟"، وسردَ فيه تفاصيل عن الحرب التي تلقت فيها إسرائيل هزيمتها الساحقة أمام مصر وسوريا.

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ونشر الموقع العبري لأول مرة محتوى رسائل "نقلها مستشار الرئيس المصري محمد أنور السادات لشؤون الأمن القومي محمد حافظ إسماعيل خلال الحرب إلى وزير الخارجية الأميركي هينري كيسنجر، حول كيفية إنهاء الحرب مقابل استرداد مصر لكافة أراضيها بشبه جزيرة سيناء".



ونقل الموقع الإسرائيلي محاضرة ألقاها المؤرخ الإسرائيلي عوفر شيلح لضباط الجيش الإسرائيلي بمناسبة اقتراب الذكرى الـ 50 لحرب يوم الغفران، تحت عنوان "الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى"، زاعما أنه بالرغم من عدم انتصار الجيش الإسرائيلي في حرب يوم الغفران لكن إسرائيل كدولة ربحت في النهاية المعركة بتوقيع اتفاق السلام مع مصر.



وتابع: "كان السابع من تشرين الأول عام 1973، اليوم الثاني للحرب، من أصعب أيام الحرب وعلى إسرائيل، حيث تمكن المصريون من عبور قناة السويس وإقامة جسر لعبور القوات والمعدات العسكرية الثقيلة. وفي مرتفعات الجولان وصلت الدبابات السورية إلى نقاط إستراتيجية وكانت على مشارف وادي الحولة، وحينها قام وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان بجولة في الجبهات المشتعلة وشاهد تدمير وخراب بين قواته، وفي مكتب رئيسة الوزراء جولدا مائير بتل أبيب، ساد جو من اليأس".



وأضاف: "في ذلك اليوم، عندما كان المصريون في أوج قوتهم، أرسل حافظ إسماعيل، كبير مستشاري أنور السادات مبعوثاً سرياً إلى وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر يشرح فيه بالتفصيل شروط مصر للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل".



وجاءت شروط مصر كالتالي: "هدفنا الأساسي كما هو الحال دائما تحقيق السلام في الشرق الأوسط بالكامل وليس عقد اتفاقات جزئية بينا وبين إسرائيل... يجب على إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة".



وأضاف المؤرخ الإسرائيلي أنه في ظل هذه الظروف، كتب إسماعيل لكسينجر إن مصر ستوافق على المشاركة في مؤتمر سلام برعاية الأمم المتحدة إذا انسحبت إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة.



ورداً على هذه الرسالة وفي يوم 8 تشرين الأول، طلب كيسنجر إجابة على هذا السؤال: "هل ينبغي لإسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي قبل انعقاد مؤتمر السلام، أم أن موافقة إسرائيل من حيث المبدأ فقط على هذه الشروط ضرورية؟".. وإثر ذلك، جاءت إجابة إسماعيل على السؤال في اليوم التالي وفيها: "على إسرائيل الانسحاب إلى خطوط 1967 وإعادة سيناء إلى مصر بالكامل".



وأوضح المؤرخ الإسرائيلي أنه في نهاية الحرب، بعد 19 يوما ، توجه الجيش الثالث المصري إلى الضفة الشرقية لقناة السويس بعدما تمكنت قوات من الجيش الإسرائيلي من فتح ثغرة خلف خدود الجيش المصري وحينها بدأ وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات.



وأوضح الموقع الإسرائيلي أن رئيسة الوزراء غولدا مائير، استغلت الرسائل التي أرسلها حافظ لكيسنجر خلال المفاوضات الصعبة في نهاية تشرين الأول وفي بداية تشرين الثاني في واشنطن كأداة ضغط لتتلقى من المصريين قوائم الأسرى وموافقتهم على إجراء محادثات مباشرة، وهي المحادثات التي تمت لأول مرة في تاريخ الصراع.



وأوضح الموقع: "كان هذا هو طموح إسرائيل طوال السنوات التي سبقت الحرب (مفاوضات مباشرة ومنفصلة دون شروط مسبقة بشأن الاتفاقات المؤقتة) وكان هذا الهدف أمام أعين غولدا مائير بصفتها ترأست حكومة الحرب واتخذت القرارات الاستراتيجية المهمة خلالها".



وأضاف: "وجدت إسرائيل نفسها في حرب لا هوادة فيها، لكن في النهاية سمحت للمستوى السياسي بتحقيق الأهداف السياسية التي رفضها السادات قبل الحرب: مفاوضات مباشرة ومنفصلة دون شروط مسبقة وبدء الاتفاقات المؤقتة".



وبحسب الموقع، فإن المطالب المصرية في السابع من تشرين الأول التي نصت على الانسحاب الكامل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967 كشرط للمفاوضات، لم تتحقق، بل باتت المفاوضات مُرتكزة على الانسحاب الكامل من شبه جزيرة سيناء فقط. (روسيا اليوم)