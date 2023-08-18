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عربي-دولي

هل سيترشّح عمرو موسى لرئاسة مصر؟ صديقٌ له يكشف التفاصيل

Lebanon 24
18-08-2023 | 06:25
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كشف السكرتير العام السابق لحزب الوفد ووزير التجارة والصناعة السابق في مصر منير فخري عبد النور، عن حقيقة نية وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى الترشح لانتخابات الرئاسة.

وقال عبد النور في حوار مع موقع "القاهرة - 24" المصري: "أتواصل دائماً وبشكل يومي مع الدكتور عمرو موسى، خاصة في ظل ما يتردد حول احتمالية خوضه انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، لذلك دعني أقول مما لا يدع مجالا للشك: أن عمرو موسى لا ينوي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".
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وتابع: "عمرو موسى قيمة كبيرة لكنه ليس لديه أي استعداد لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، حتى لو كانت الساحة والنشاط متوفرين، لكنني حاليًا اعتبره أنشط من شاب عمره 40 عامًا، خاصة كونه يسافر على الأقل مرتين في الشهر لحضور مؤتمرات دولية في عواصم مختلفة، لكنه يعلم جيدًا قيد السن، ومن هنا تأتي أهمية مسؤولية وجدية الشخص".

وأشار إلى أن "عمرو موسى قيمة يستطيع أن يكون حكماً نلجأ إليه من أجل الاستماع إلى رأي رزين وحكيم سواء في الشأن الداخلي أو الخارجي"، وأضاف: "أعتز بصداقة موسى لكنه حقيقة ليس لديه استعداد لخوض المعركة الانتخابية بحكم القيود المفروضة عليه بحكم عمره وسنه".
 
 
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