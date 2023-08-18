حادثة غريبة... رجل قفز من برج إيفل بالمظلة!

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نقلت قناة "بي إف إم تي في" عن مصادر بالشرطة، أن رجلا تسلق عمودا من برج إيفل الشهير، الخميس، قبل أن يقفز باستخدام مظلة.وقالت الهيئة التي تدير برج العاصمة الفرنسية، إن "الأمن اكتشف الرجل في أقل من دقيقة بعد دخوله الموقع، لكن محاولات ثنيه عن القفز باءت بالفشل".وبحسب القناة، هبط الرجل على سطح مركز رياضي قريب من إيفل، قبل أن تعتقله الشرطة. (روسيا اليوم)