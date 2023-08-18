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عربي-دولي

"تلغراف": الأميركيون سيختارون ترامب رئيساً

Lebanon 24
18-08-2023 | 09:00
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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ الكاتبة البريطانية بترونيلا وايات تقول في مقال بصحيفة "تلغراف" إنها تعلم طريقة تفكير الأميركيين، بحكم إقامتها هناك لفترة من الزمن، وبناء على ذلك تتوقع أن يفوز الرئيس السابق دونالد ترامب بمنصب الرئاسة مرة أخرى.
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ولفتت الكاتبة إلى أنه لا يوجد في الدستور ما يمنع أي مدان من أن يصبح رئيسا، مشيرة إلى أنه عام 1920 ترشح يوجين ديب للرئاسة بينما كان مسجونا في سجن ولاية أتلانتا بتهمة إثارة الفتنة.

وذكرت أن حملة ديب كانت فاشلة لأنه كان اشتراكيا، وهو ما يعد جريمة في أميركا أكثر من تحريض المؤيدين لاقتحام المباني الحكومية، في إشارة إلى اقتحام "الترامبيين" مبنى الكونغرس عام 2021.

وتلوم الكاتبة الديمقراطيين والعديد من الجمهوريين على أنهم هم الذين أتاحوا الفرصة لترامب وداسوا على الحلم الأميركي الذي يمثل الروح الوطنية لشعب هذه البلاد، والتي يُرى من خلالها أن هدف الديمقراطية هو الوعد بتحقيق الازدهار، وشعور المواطنين من كل الطبقات الاجتماعية بقدرتهم على تحقيق حياة أفضل وأكثر ثراء وسعادة. (الجزيرة)
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