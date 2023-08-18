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عربي-دولي
دعمت روسيا بتخطّي العقوبات... هل تتّخذ أميركا إجراءات صارمة ضدّ تركيا؟
Lebanon 24
18-08-2023
|
13:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إنّ واشنطن "قد تتخذ إجراءات صارمة ضدّ تركيا على دعمها موسكو في تخطي العقوبات الغربية"، فيما يسجل التعاون الروسي التركي مستويات غير مسبوقة رغم هذه العقوبات.
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وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها إلى قلق واشنطن من ازدياد التجارة بين تركيا وروسيا منذ فرض العقوبات على الأخيرة.
ويؤكد المصدر الغربي أن الجانب الأميركي أخطر أنقرة بعواقب مساعدة موسكو، وأن الولايات المتحدة "على اتصال دائم" بالسلطات التركية حول هذه القضية.
وأعلن مسؤولون أميركيون عزم واشنطن على ممارسة المزيد من الضغط الاقتصادي على روسيا وتشديد العقوبات ضدها والرقابة على التزام الدول الأخرى بها.
وتتسع تجارة روسيا وتسجل مؤشرات غير مسبوقة في أسواق آسيا والشرق الأوسط وغيرها، فيما تؤكد حتى الأوساط الغربية عدم اهتزاز الاقتصاد الروسي بهذه العقوبات، التي انعكست على من فرضوها. (روسيا اليوم)
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