Advertisement

عربي-دولي

زلزال يؤدي لانهيار سقف مبنى الكونغرس في كولومبيا.. وإمرأة تلقي بنفسها من الطابق العاشر بسبب الخوف (فيديو)

Lebanon 24
18-08-2023 | 07:18
A-
A+
Doc-P-1098717-638279651472795106.jpg
Doc-P-1098717-638279651472795106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انهار جزء من سقف مبنى الكونغرس في كولومبيا، بعدما هز زلزال أعقبه عشرات الهزات الارتدادية، وسط البلاد والعاصمة بوغوتا أمس الخميس.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية قوة الزلزال بـ6.1 درجة، بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجة.
 
Advertisement
وقالت عمدة العاصمة، كلوديا لوبي إن الحادث الخطير الوحيد الذي تم الإبلاغ عنه هو امرأة ألقت بنفسها من الطابق العاشر من مبنى سكني بسبب اضطراب عصبي على ما يبدو".

وقد اهتزت المباني ودوت صفارات الإنذار بينما هرع آلاف السكان المذعورين إلى شوارع العاصمة. (روسيا اليوم)              

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2023-08-18
08:00 | 2023-08-18
08:00 | 2023-08-18
08:00 | 2023-08-18
07:58 | 2023-08-18
06:59 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24