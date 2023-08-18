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عربي-دولي

لماذا عاوَد "داعش" تكثيف هجماته في سوريا؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 15:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ الخبير الأمني ورئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد، يقول إنّ عودة عمليات داعش داخل سوريا يرجع إلى عدة أسباب أهمها الوضع الاقتصادي المتأزم في سوريا والذي سمح لتنظيم داعش بتجنيد السكان المحليين للحصول على المعلومات الأمنية والإحداثيات حول المواقع العسكرية الحكومية وربما تحرّكات قطعاتها.
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ويضيف أنّ "ضعف البنى التحتية ساهم بشكل كبير في إنشاء حالة من الغضب الشعبي وصعوبة وصول المياه والكهرباء للمواطنين، ما أسهم بشكل كبير في توفير مساحات لعودة التنظيم، إضافة إلى ضعف المساعدات الإنسانية الخارجية، مع تعذر وصول المنظمات الإغاثية والأممية لعدد من المناطق في الشمال السوري".

ويقول إنّ سوريا لا تزال تشهد وضعا سياسيا معقدا جدا منذ عام 2011، رغم الجهود التي بذلتها الجامعة العربية وبعض الدول العربية لعودة سوريا إلى علاقاتها السياسية الطبيعية مع الدول العربية والعالم.

ويُشير إلى "تراجع جهود التحالف الدولي وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا، فلم يعد فاعلا، وما يقوم به من عمليات في الغالب ردود فعل ضد عمليات ينفذها تنظيم داعش".

ويلفت أيضاً إلى "استمرار أزمات مخيم الهول الذي يعد نسخة جديدة لتنظيم داعش، وكثيرا ما يمكن وصفه بأنه "خزان بشري" احتياطي لمقاتلي داعش".

ويُشير إلى "عدم إستعادة الدول رعاياها من مخيمات سوريا، فمنذ عام 2017 حتى اليوم لم تتخذ الدول خطوات واضحة لاستعادة رعاياها الذين كانوا تحت سيطرة داعش أو من الذين قاتلوا مع تنظيم داعش".

ويلفت إلى "صراع داعش مع بقية التنظيمات، فهو يحاول فرض سيطرته ويوسع نفوذه في سوريا من أجل السيطرة على الثروات والسلطة، ما دامت هناك فصائل وتنظيمات في شمال سوريا لم تتم معالجتها أمنيا لحد الآن".

ويتوقع محمد أن يشهد تنظيم داعش توسعا في النفوذ وتغييرا في نوعية الأهداف في سوريا، أمام تراجع سياسات مكافحة الإرهاب وعدم فاعلية التحالف الدولي. (سكاي نيوز)
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