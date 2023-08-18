Advertisement

كشف تقرير جديد، صدر عن معهد الحوار الاستراتيجي "ISD"، أن صفحات ومحتويات على "فيسبوك" و"إنستغرام" مؤيدة لمجموعة "فاغنر" الروسية، لا تزال فعالة، على الرغم من تعهد شركة "ميتا" بإزالة أي محتوى يشيد بالمجموعة.وبحسب التقرير الذي نشره المعهد، فإن هناك أكثر من 110 حسابات تمجد بالمجموعة العسكرية الخاصة بلغات مختلفة على "فيسبوك" و"إنستغرام".وتروج هذه الحسابات إلى تجنيد المزيد من الأشخاص في صفوف مجموعة "فاغنر"، بالإضافة إلى إشادة صريحة بها.وبحسب المعهد، ليس من الواضح حتى الآن إذا ما كانت هذه الحسابات ناطقة رسميا باسم المجموعة، إنما الواضح أن العديد منها ربما انتحل صفتها، الأمر الذي اعتبره التقرير التفاف على سياسة "ميتا" في سبيل الترويج للمجموعة التي تصنفها العديد من الدول على أنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود".وقالت شركة "ميتا" إنها ستقيم الحسابات التي تم إبرازها في التقرير، مؤكدة على أن "فاغنر" لا يُسمح لها بالتواجد على منصاتها. (سكاي نيوز)