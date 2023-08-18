Advertisement

عربي-دولي

حسابات تُشيد بـ"فاغنر" لا تزال موجودة على "فيسبوك" و"انستغرام"

Lebanon 24
18-08-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1098720-638279660532171549.jpeg
Doc-P-1098720-638279660532171549.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير جديد، صدر عن معهد الحوار الاستراتيجي "ISD"، أن صفحات ومحتويات على "فيسبوك" و"إنستغرام" مؤيدة لمجموعة "فاغنر" الروسية، لا تزال فعالة، على الرغم من تعهد شركة "ميتا" بإزالة أي محتوى يشيد بالمجموعة.
Advertisement

وبحسب التقرير الذي نشره المعهد، فإن هناك أكثر من 110 حسابات تمجد بالمجموعة العسكرية الخاصة بلغات مختلفة على "فيسبوك" و"إنستغرام".

وتروج هذه الحسابات إلى تجنيد المزيد من الأشخاص في صفوف مجموعة "فاغنر"، بالإضافة إلى إشادة صريحة بها.

وبحسب المعهد، ليس من الواضح حتى الآن إذا ما كانت هذه الحسابات ناطقة رسميا باسم المجموعة، إنما الواضح أن العديد منها ربما انتحل صفتها، الأمر الذي اعتبره التقرير التفاف على سياسة "ميتا" في سبيل الترويج للمجموعة التي تصنفها العديد من الدول على أنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود".

وقالت شركة "ميتا" إنها ستقيم الحسابات التي تم إبرازها في التقرير، مؤكدة على أن "فاغنر" لا يُسمح لها بالتواجد على منصاتها. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-08-18
09:30 | 2023-08-18
09:04 | 2023-08-18
09:00 | 2023-08-18
08:30 | 2023-08-18
08:00 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24