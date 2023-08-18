ولي العهد السعوديّ استقبل وزير الخارجيّة الإيرانيّة... ماذا بحث معه؟





وجرى خلال اللقاء، إستعراض العلاقات بين المملكة وإيران، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

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ونقل وزير الخارجية الإيرانية تحيّات وتقدير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد، فيما حمَّله الأمير محمد بن سلمان تحيّات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وتحياته وتقديره. استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة في جدة، وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.وجرى خلال اللقاء، إستعراض العلاقات بين المملكة وإيران، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.ونقل وزير الخارجية الإيرانية تحيّات وتقدير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد، فيما حمَّله الأمير محمد بن سلمان تحيّات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وتحياته وتقديره.

وقال عبد اللهيان، إنه أجرى مع بن سلمان في جدة مباحثات صريحة ومفيدة ومثمرة نابعة من علاقات حسن الجوار.



وفي منشور عبر منصة "X"، كتب عبد اللهيان: "اجتمعت هذا الصباح لمدة 90 دقيقة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان في جدة. محادثة صريحة ومفيدة ومثمرة تقوم على سياسة الجوار".



وأضاف: بإرادة قيادة البلدين، تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات، مشيرا إلى توافق وجهات النظر بين إيران والسعودية إزاء قضايا "الأمن والتنمية في المنطقة للجميع".

(العربية روسيا اليوم)