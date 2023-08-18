الاتحاد الأوروبي يحذّر من "عواقب خطيرة" حال تدهور صحة رئيس النيجر

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حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من "عواقب خطيرة" حال تدهور صحة رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح به، وذلك خلال اتصال مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو.ونقلت المتحدثة باسم ميشال عنه قوله اليوم: إن "الرئيس بازوم المنتخب ديموقراطياً ما زال الرئيس الشرعي للنيجر. ظروف اعتقاله تتردّى. وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة"، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، على ما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".