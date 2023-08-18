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إقتصاد

الجفاف ضربها... تونس ستستورد 95 بالمئة من إحتياجاتها من الحبوب

Lebanon 24
18-08-2023 | 09:04
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قال مسؤولون في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إن تونس ستكون مضطرة لاستيراد أكثر من 95 بالمئة من احتياجاتها من الحبوب هذا العام.

وأكد المسؤولون أن أزمة الجفاف ونقص مياه الري أثرت على الزراعات الكبرى خاصة الحبوب، ما تسبب في أزمة ندرة الحبوب ومشتقاتها في البلاد. (سكاي نيوز)
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