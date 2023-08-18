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عربي-دولي
درجات حرارة تتجاوز الأربعين.. دولة تسجل حالة استثنائية بدءاً من الغد
Lebanon 24
18-08-2023
|
09:30
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تستعد مناطق واسعة في فرنسا لارتفاع استثنائي في الحرارة قد يتجاوز 40 درجة مئوية في الأيام المقبلة في جنوب شرق البلاد.
ووضعت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" اليوم 19 منطقة تمتد على مساحات واسعة من جنوب غرب البلاد إلى شمال شرقها وصولاً إلى جبال الألب، في حالة إنذار برتقالي.
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وقالت "ميتيو فرانس" في تقرير: إن "درجات الحرارة سترتفع نهاية هذا الأسبوع خصوصاً في النصف الجنوبي من البلاد. ويتوقع أن تكون طويلة الأمد وقوية لتزيد أحيانًا على 40 درجة مئوية في الجنوب الشرقي اعتبارًا من الأحد".
وتوقعت "ميتيو فرانس" فترة من "الأكثر سخونة خلال صيف 2023"، على ما ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية".
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