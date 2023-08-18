28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
33
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد عام على قانون خفض التضخم.. هل كان القلق الأوروبي مبررا؟
Lebanon 24
18-08-2023
|
11:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
عندما أطلقت الولايات المتحدة دعمها الضخم للأخضر تحت إسم (قانون خفض التضخم) قبل عام، خشي الكثير في أوروبا أن تكون ضربة جديدة لاقتصادهم الإقليمي الذي يتصارع مع الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، والتوابع المستمرة لوباء كوفيد-19.
Advertisement
ومع ذلك، وبينما يجادل النقاد بأن الاتحاد الأوروبي لم يقدم بعد خطة مضادة متماسكة لقانون الرئيس الاميركي جو بايدن لخفض التضخم، يبدو أن بروكسل قد قامت بما يكفي لتخفيف المخاوف من أن الشركات الأوروبية قد تتجه للخارج للاستفادة من الدعم الأميركي.
يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لتمرير قانون خفض التضخم، الذي يقدم 369 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية على مدى 10 سنوات، لإنتاج السيارات الكهربائية أو البطاريات أو الهيدروجين أو الألواح الشمسية في الولايات المتحدة.
ورحب الاتحاد الأوروبي في البداية بخطة بايدن الملائمة للمناخ، لكنه أصبح قلقًا من أن أفضل شركات التكنولوجيا النظيفة في أوروبا، ستتجه خارجا للاستفادة من الإعفاءات الضريبية الأميركية، مما يؤدي إلى خروج المعرفة والاستثمار والتقنيات الجديدة والوظائف المستقبلية من أوروبا.
كن وحتى الآن، هناك القليل من الأدلة على حدوث ذلك.
قال نيكلاس بواتييه، الخبير الاقتصادي في مركز أبحاث بروجيل في بروكسل، "كان هناك قلق عام من أنه بعد الوباء وبدء الحرب في أوكرانيا، سيوجه قانون خفض التضخم ضربة قاضية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي".
وقال "إن أثر قانون خفض التضخم على قرارات الاستثمار مبالغ فيها إلى حد ما"، مضيفًا أنه لا توجد بيانات حتى الآن حول ما إذا كان هناك أي تحول هائل للاستثمار بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة نتيجة هذا القانون. (سكاي نيوز عربية)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ظهورها مع رجل داخل الجاكوزي.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها بـ "البكيني" (صور)
Lebanon 24
بعد ظهورها مع رجل داخل الجاكوزي.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها بـ "البكيني" (صور)
01:49 | 2023-08-18
18/08/2023 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
06:55 | 2023-08-18
18/08/2023 06:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه دولارات.. هذا الخبرُ سيُعجبكم كثيراً
Lebanon 24
لمن لديه دولارات.. هذا الخبرُ سيُعجبكم كثيراً
02:53 | 2023-08-18
18/08/2023 02:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابطان في ورطة.. احتفلا بالترقية وهذا ما حلّ بهما!
Lebanon 24
ضابطان في ورطة.. احتفلا بالترقية وهذا ما حلّ بهما!
00:14 | 2023-08-18
18/08/2023 12:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عالِم الزلازل الهولندي يعود بتحذير خطير.. هذا ما سيحدث في آب
Lebanon 24
عالِم الزلازل الهولندي يعود بتحذير خطير.. هذا ما سيحدث في آب
13:30 | 2023-08-17
17/08/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2023-08-18
تفكيك شبكة دولية بالجزائر تنشط في تهريب وترويج المخدرات
13:00 | 2023-08-18
دعمت روسيا بتخطّي العقوبات... هل تتّخذ أميركا إجراءات صارمة ضدّ تركيا؟
12:45 | 2023-08-18
لغز "الطائرة الكنز".. هوية الطيار الهارب من التحقيقات كشفت (صور)
12:30 | 2023-08-18
الآفاق القاتمة لهجوم كييف المضاد.. ماذا قال البيت الأبيض؟
12:22 | 2023-08-18
السوريون الذين عاقبتهم الخزانة الأميركية... من هم؟
12:15 | 2023-08-18
إعتداء تركي على عناصر أممية بين شطري قبرص
فيديو
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
18/08/2023 20:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
00:29 | 2023-08-18
18/08/2023 20:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
03:32 | 2023-08-17
18/08/2023 20:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24