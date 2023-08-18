الآفاق القاتمة لهجوم كييف المضاد.. ماذا قال البيت الأبيض؟

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رفض مساعد الرئيس الأميركي للأمن القومي، جيك ساليفان، التعليق على تقارير استخباراتية حول الآفاق القاتمة لهجوم كييف المضاد.وقال ساليفان: "لن أتحدث عن تقارير الاستخبارات"، مشيرا الى انه "على مدار العامين الماضيين، كان هناك الكثير من التحليلات من مصادر مختلفة حول كيفية تطور هذه الحرب. لقد رأينا العديد من التغييرات في هذه التحليلات لأن الوضع في ساحة المعركة يتغير. لذلك، كما قلنا مرارا، نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا وهجومها المضاد".وأضاف: "لن نضع أي إطارات للنتيجة النهائية، ولن نتنبأ بما سيحدث، لأن الحرب بطبيعتها أمر لا يمكن التنبؤ بنتائجه".