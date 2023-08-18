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عربي-دولي

تفكيك شبكة دولية بالجزائر تنشط في تهريب وترويج المخدرات

Lebanon 24
18-08-2023 | 13:30
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تمكنت العناصر الأمنية الجزائرية غرب البلاد، من الإطاحة بشبكة دولية تضم 12 فردا، مختصة في تهريب وترويج المخدرات، انطلاقا من فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر.

وجاءت العملية النوعية على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية مستغانم، مفادها وجود شبكة دولية عابرة للحدود تنشط في استيراد، نقل وترويج المخدرات، في إطار جماعة دولية منظمة، انطلاقا من دولة فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر.
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وأوضحت العناصر الأمنية أنه "تم تفكيك النواة الرئيسية للشبكة الدولية العابرة للحدود المتكونة من 12 فردا، حيث تم توقيف 7 من أعضائها وتحديد هوية البقية".

كما تم حجز كمية معتبرة من المخدرات تتمثل في "1.3 كلغ من الكوكايين و35 ألف قرص مهلوس من نوع إكستازي، حجز 04 مركبات، قطع غيار مختلفة، كمية من المشروبات الكحولية. مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر بـ122750 دج، والعملة الأجنبية مقدر بـ2860 أورو، و08 هواتف نقالة".

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.
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