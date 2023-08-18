بعد خرق طائرة أميركية لأجوائها... كوريا الشمالية تحرك مقاتلاتها





بيان لمتحدث عسكري كوري شمالي نشرته وكالة الأنباء الرسمية:

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"الطائرة الأميركية حلقت صباح الخميس في المجال الجوي فوق المنطقة الاقتصادية لكوريا الشمالية، في المياه الواقعة شرق البلاد". أعلن جيش كوريا الشمالية الجمعة، أنه أطلق طائرات حربية في طلعة ووضعها "في حالة تأهب" هذا الأسبوع، ردا على "خرق" طائرة تجسس أميركية المجال الجوي للبلاد.بيان لمتحدث عسكري كوري شمالي نشرته وكالة الأنباء الرسمية:"الطائرة الأميركية حلقت صباح الخميس في المجال الجوي فوق المنطقة الاقتصادية لكوريا الشمالية، في المياه الواقعة شرق البلاد".

"الجيش الكوري الشمالي أعطى أوامره على الفور للقيام بطلعة طارئة باتجاه المجال الجوي الذي خرقته طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأميركية، والقيام بمهمة حراسة في حالة تأهب".

"ماحدث استفزاز عسكري خطير. الجيش الكوري الشمالي لن يتردد في اتخاذ أي إجراء مادي مضاد للدفاع عن السيادة".



والشهر الماضي، هددت كوريا الشمالية بإسقاط أي طائرات تجسس أميركية تنتهك مجالها الجوي، متهمة واشنطن بإدارة "أنشطة تجسس مكثفة تتجاوز مستوى زمن الحرب".



وجاء بيان كوريا الشمالية بشأن دخول طائرة التجسس المفترضة، بينما يعقد قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قمة في كامب دافيد.



وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الدول الثلاث ستتفق على خطة تدريبات عسكرية لسنوات، وسوف تلتزم التشاور في ما بينها أثناء الأزمات.(سكاي نيوز عربية)