إكواس: بانتظار الأمر بشأن التدخل العسكري في النيجر

بعد اجتماع استمر ليومين بين قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في غانا، جددت إكواس تلويحها بالخيار العسكري اليوم الجمعة لردع المجلس العسكري الذي أعلن أواخر الشهر الماضي الانقلاب في البلاد واعتقل على إثره الرئيس المنتخب محمد بازوم.

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وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إكواس، اليوم الجمعة، "تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكننا لن نعلن عنه"، مبيناً أن أي تدخل في نيامي سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري.



كما قال "اتفقنا بالفعل على ما الذي سيكون مطلوبا لأي تدخل في النيجر".



وأضاف "مستعدون لدخول النيجر في أي وقت يصدر فيه الأمر"، مطالباً بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر وعائلته.



وتابع مشيرا إلى أن الخيار العسكري ليس خيار المجموعة الاقتصادية المفضل "لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر"، حسب تعبيره. (الحدث)