"بلاغ" يوقف صلاة الجمعة في أحد مساجد واشنطن

تسبب بلاغ كاذب في إيقاف صلاة الجمعة في أحد مساجد العاصمة الأميركية واشنطن.





وأفادت "الحرة" بأن شرطة العاصمة، توجهت إلى مسجد محمد وأمرت بإيقاف صلاة الجمعة وإخراج المصلين، بعد تلقيها بلاغا من مجهول بوجود قنبلة في المسجد.

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وفرض عناصر الشرطة طوقا على المسجد وأغلقت الطرقات المحيطة به، بالتزامن مع وصول خبراء المتفجرات للبحث عن القنبلة التي تم التبليغ عنها.



وانقطع البث المباشر لصلاة الجمعة، الذي يبثه القائمون على المسجد عادة في صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما ظلت الكاميرا موجهة ناحية وقوف الإمام بينما بدا المسجد خاليا من المصلين. وأعلنت الشرطة لاحقا إنها لم تجد أية آثار للقنبلة المُبلغ عنها في محيط المسجد.



كما تم إخبار المصلين بالعودة إلى المسجد وتم فك الشريط الأمني واعتبرت شرطة واشنطن أنها مكالمة تهديد كاذبة.