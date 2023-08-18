"سرايا القدس" تحذر إسرائيل: أي "حماقة" ستكلفكم ثمناً باهظاً!

وجهت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مساء يوم الجمعة، تحذيرات لإسرائيل.



وأكدت الكتيبة أن معركة "بأس جنين" قد "ثبتت معادلات ردع واضحة في وجه الجيش الإسرائيلي وأن أي دخول لأرض جنين سيكلفهم ثمنا باهظا وكبيرا في جنودهم وآلياتهم وحتى طائراتهم".

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كما حذّرت في بيان "إسرائيل من ارتكاب أي حماقة"، مؤكدة أن السلاح سيبقى جاهزا للتصدي لأي عدوان على جنين. وأضافت: "نحن ومعنا كل أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير".





وأوضحت أنها "لن تسمح بالمطلق لأي كان بأن يأخذ منهم سلاح المقاومة، أو أن يغير وجهته أو بوصلته"، مشددة على أن السلاح سيبقى موجها نحو صدر العدو.



كما قالت الكتيبة إن "معركة "بأس جنين" البطولية ثبتت معادلة جديدة وكسرت عنجهية الاحتلال"، وتابعت: "كنا ولا زلنا السيف المسلط على العدو وما زالت كتيبة جنين ومعها أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير"، مشيرة إلى أنها صاحبة اليد العليا في كل مواجهة مع الجيش الإسرائيلي.