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عربي-دولي

نظام "الدمية"... نائب أوكراني سابق يدعو للإطاحة بزيلينسكي

Lebanon 24
18-08-2023 | 16:38
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دعا النائب السابق في البرلمان الأوكراني الـ"رادا" إيليا كيفا، أثناء حضوره المؤتمر الدولي الثاني لمناهضة الفاشية في مينسك، الشعب الأوكراني للنهوض، وإسقاط نظام فلاديمير زيلينسكي.

وكان مكتب التحقيقات الحكومية الأوكراني قد أفاد في وقت سابق بأن قضية جنائية جديدة قد تم تحريكها ضد النائب السابق، إيليا كيفا، حيث وجهت له تهم بالدعوة للإطاحة بالنظام الدستوري من خلال العنف، والتحريض على الحرب.
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ردا على ذلك، قال كيفا في رسالة فيديو، نشرها على قناته في "تيليغرام": أثناء وجودي الآن في مينسك للمشاركة في المؤتمر الدولي لمناهضة الفاشية، علمت أن نظام زيلينسكي الإجرامي يتهمني بالدعوة للإطاحة بالنظام الدستوري في أوكرانيا، والتحريض على إشعال الحرب.. أقول وأنا مسؤول عن كل كلمة: إنني حقا أدعو الشعب الأوكراني للانتفاض والإطاحة بنظام زيلينسكي ــ نظام الدمية الإجرامي الموالي للغرب".

كما وصف النائب السابق اتهامات مكتب التحقيقات الحكومية، بالتحريض على إشعال الحرب بأنها كذبة، مشددا على أنه يبذل قصارى جهده للتوصل إلى حل وسط ووقف الحرب.

وأعرب عن ثقته في أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيساعد في التوصل لحل وسط، في حين أن بيلاروس نفسها ستساعد في الجلوس على طاولة المفاوضات.
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