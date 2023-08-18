Advertisement

عربي-دولي

الحرب في السودان دخلت منعطفاً خطيراً

Lebanon 24
18-08-2023 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1098839-638280042465143756.jpg
Doc-P-1098839-638280042465143756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخلت الحرب في السودان منعطفا خطرا بانخراط الحركات المسلحة في الاقتتال ومغادرتها مربع الحياد المعلن منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وينذر انخراط الحركات المسلحة بإطالة أمد الحرب لما له من تداعيات أمنية واجتماعية خطرة.
Advertisement
 
لم يخفق الجيش السوداني في استمالة القبائل للقتال إلى جواره فقط، بل بدأ يفقد موقف الحياد الذي رفعته غالبية الحركات المسلحة التي تمسّكت بعدم القتال معه وتحييد اتفاق جويا للسلام الموقع مع الخرطوم وما ترتب عليه من ترتيبات أمنية، حيث أعلنت حركة "تمازج" انضمام قواتها إلى صفوف الدعم السريع، ما يفضي إلى حدوث تغيرات على الأرض الفترة المقبلة إذا انفرط عقد التمسك بالحياد.

وجاءت خطوة "تمازج" عقب تقارير قالت إن القيادات الأربع التي قام زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم قبل أيام بفصلها من الحركة قررت الانضمام والعناصر القتالية الموالية لها إلى الدعم السريع، في وقت تواترت فيه معلومات حول خيبة أمل الجيش في استمالة العديد من القبائل العربية والأفريقية للانضمام إلى القتال بجواره، بل إعلان بعضها رسميا الانخراط في صفوف الدعم السريع.

وأعلنت حركة "تمازج" انضمام قواتها للدعم السريع، ما يعني انسحابها عمليا من الكتلة الديمقراطية في تحالف الحرية والتغيير المعروف أنها دعمت سياسيا قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان قبل اندلاع الحرب ومثلت الجبهة المقابلة للمجلس المركزي في الحرية والتغيير الذي تمسّك بتسليم الجيش السلطة. (العرب)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-08-18
19:30 | 2023-08-18
18:30 | 2023-08-18
16:38 | 2023-08-18
16:10 | 2023-08-18
16:00 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24