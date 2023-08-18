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رئيس زامبيا: نحن أمام مجرمين يجب أن يمثلوا أمام المحكمة

Lebanon 24
18-08-2023 | 19:30
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نفى رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما ما نشرته وسائل إعلام بشأن مغادرة الطائرة المحتجزة وإعادة الأموال المصادرة منها، مؤكدًا أن "المسؤولين عنها سيمثلون أمام المحاكم".
وكانت السلطات في زامبيا أعلنت الثلاثاء، مصادرة طائرة خاصة كانت تحمل 5.7 ملايين دولار، و5 مسدسات، وسبائك من النحاس والنيكل، في حين نفت مصادر رسمية في القاهرة أن تكون الطائرة المحتجزة مصرية.
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وقال هاكيندي خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن "هناك من يتظاهر بأنه مستثمر للقيام بجرائم وهو ما نرفضه في بلدنا".

وأبدى هيشيليما ترحيبه بالاستثمار بالطرق القانونية، وأشار إلى أنه في حالة الطائرة المحتجزة: "نحن أمام مجرمين يجب أن يمثلوا أمام المحكمة".
وقال إن المنظومة القانونية في بلاده يجب أن تعمل بكفاءة بالتعاون مع المواطنين لمنع الأعمال المشبوهة في البلاد.

وقال المدير العام للجنة مكافحة المخدرات في زامبيا ناسون باندا إن الطائرة المستأجرة انطلقت من القاهرة وعلى متنها ما وصفها ببضائع خطرة، وهبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي، بلوساكا.

ووفق السلطات، احتجزت اللجنة 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، لإجراء مزيد من التحقيقات.
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