Advertisement

عربي-دولي

بايدن يتعرّض لانتقادات بسبب إفراجه عن أموال إيرانية مجمَّدة

Lebanon 24
18-08-2023 | 20:00
A-
A+
Doc-P-1098845-638280057953184761.jpg
Doc-P-1098845-638280057953184761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقد جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي قرار إدارة الرئيس جو بايدن الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمَّدة وذلك في إطار اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران، معتبرين أنَّ القرار يمثل "سابقة خطيرة"، فيما ندَّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالقرار، واصفاً إياه بأنه "إذلال" للولايات المتحدة.
Advertisement
وفي رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، عبَّر الأعضاء عن "قلقهم البالغ" بشأن قرار الإدارة الإفراج عن ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة مقابل إطلاق سراح 5 معتقلين أميركيين.

وأضافوا: "مع أننا نعتقد اعتقاداً جازماً أنه يجب على الولايات المتحدة استخدام كل الموارد المناسبة لتأمين الإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلماً في الخارج، إلا أنَّ هذا القرار سيعزز سابقة خطيرة للغاية، وسيمكن النظام الإيراني من زيادة أنشطته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

ووقَّع على الرسالة 26 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ، بمن فيهم بيل كاسيدي، وتيم سكوت، وجيمس ريش، وروجر ويكر، وتوم كوتون، وبيل هاجرتي، وكاتي بريت، وتشاك جراسلي، وليندسي جراهام، وستيف داينس، ومارشا بلاكبيرن.

انتهاك مبدأ عدم التنازل
وقارن أعضاء مجلس الشيوخ الخطوة الأخيرة لإدارة بايدن بقرار إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما (2009 - 2017) الإفراج عن أصول سائلة بقيمة 400 مليون دولار في 2016، وذلك في أعقاب الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.

وقالوا: إنه "بعد مرور سنوات (على قرار إدارة أوباما)، تقدم الإدارة الحالية فدية أكبر بنحو 15 مرة لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، في انتهاك آخر لسياسة (لا تنازلات) التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-08-18
19:00 | 2023-08-18
18:30 | 2023-08-18
16:38 | 2023-08-18
16:10 | 2023-08-18
16:00 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24