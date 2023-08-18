مجموعة "إيكواس" تعلن أنها جاهزة للتدّخل في النيجر عندما "تتلقى أمراً بذلك"

أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) في ختام اجتماعات قادة جيوشها بالعاصمة الغانية أكرا، أنها اتفقت على خطة التدخل العسكري المحتمل في النيجر وموعده، لكنها أوضحت أنها لن تدخل في حرب يمكن تجنبها.



وقال مفوض إيكواس للشؤون السياسية والسلم والأمن عبد الفتاح موسى، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة عقب اجتماعات رؤساء الأركان، أنه "تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر، لكننا لن نعلن عنه".



Advertisement

وتابع "الخيار العسكري ليس خيارنا المفضل لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر".



وشدد موسى على أن إيكواس "لن تدخل في حرب يمكن تجنبها"، وأن بالإمكان سحب الخيار العسكري، مشيرا إلى أن المجموعة بحثت المشاكل الإنسانية المحتملة لأي تدخل عسكري في النيجر، موضحاً أنه إذا تدخلت المجموعة عسكريا فإنها بذلك لا تعلن الحرب على النيجر، مؤكدا أن أي تدخل سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري. وأوضح موسى أن رؤساء الأركان اتفقوا على الأمور المطلوبة للتدخل العسكري في النيجر، مؤكدا أن دول المجموعة أصبحت مستعدة لتنفيذ العملية متى تم إعطاء الأمر بذلك.وتابع "الخيار العسكري ليس خيارنا المفضل لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر".وشدد موسى على أن إيكواس "لن تدخل في حرب يمكن تجنبها"، وأن بالإمكان سحب الخيار العسكري، مشيرا إلى أن المجموعة بحثت المشاكل الإنسانية المحتملة لأي تدخل عسكري في النيجر، موضحاً أنه إذا تدخلت المجموعة عسكريا فإنها بذلك لا تعلن الحرب على النيجر، مؤكدا أن أي تدخل سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري.

كما دعا مجددا إلى إطلاق سراح الزعيم "الشرعي" للبلاد، الرئيس المخلوع محمد بازوم، وقال: "لهذا السبب نقول إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، إذا أراد (المجلس العسكري) في النيجر، السير في الطريق السلمي لاستعادة النظام الدستوري في البلاد، فيمكننا حينئذٍ التخلي عن الخيار العسكري، لأنه ليس خيارنا المفضل". (cnn عربية)