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عربي-دولي

وقع في هفوات عجيبة وساخرة.. شاهد المواقف المحرجة التي تعرّض لها بايدن خلال قمة كامب ديفيد الثلاثية

Lebanon 24
19-08-2023 | 00:10
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خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة في هفوات عجيبة وساخرة.

وكاد بايدن أن يسقط جهاز الترجمة الفورية ما تسبب بتعثر خطابه، عندما كان يتحدث عن خطط الدول الثلاث لزيادة التعاون لضمان استدامة سلاسل التوريد، لكن في مرحلة ما بدأ في تقويم الأسلاك الملقاة على المنصة، مما تسبب في تعثره لأول مرة، وبعد ثوان كرر الموقف نفسه. بعد ذلك توقف بايدن وقاطع حديثه ونقل "السماعة" إلى الطرف الآخر من الطاولة قائلا: "آسف، كادت أن تسقط".

وفي ذات الخطاب عند الانتهاء من إلقاء كلمته، أصيب بايدن بالارتباك بعدما فشل في تسمية المتحدث التالي في المؤتمر الصحفي، قبل أن يعلن مذيع عبر مكبرات الصوت اسم الشخص التالي (رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول).

وقال بايدن: "أتطلع إلى العمل مع كليكما. الآن سأعطي الكلمة... لمن أعطي الكلمة؟"، ونظر رئيس الولايات المتحدة حوله في حيرة من أمره، لينقذ صوت المذيع الذي أعلن المتحدث التالي عبر مكبر الصوت، الرئيس الأميركي من موقفه المحرج، ما دفعه لتسمية المذيع بـ "صوت الله".
 
 
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وقال المذيع: "الزعيم الكوري الجنوبي يون سوك يول سيكون المتحدث التالي"، ليقول بايدن: "هذا هو.. احتجنا صوت الله ليخبرنا".
 
 
كذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، فصل الرئيس الأميركي سماعة أذنه ثم ابتعد دون أن يصافح ضيفيه.
 
 


ويأتي المؤتمر الصحفي عقب قمة استضافها الرئيس بايدن، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في مقر إقامته الريفي بكامب ديفيد، حيث عقدوا قمة ثلاثية نوقش فيها عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الكورية الشمالية. 
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