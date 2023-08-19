امتلاك روسيا لأسلحة نووية رد على تهديدات أمنية.. لافروف يُعلن

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أفادت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن امتلاك روسيا لأسلحة نووية هو الرد الوحيد على تهديدات أمنية.وقالت تاس نقلا عن لافروف "امتلاك أسلحة نووية اليوم هو الرد الممكن الوحيد على بعض التهديدات الخارجية الخطيرة لأمن بلدنا".وفي تصريحات له، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، إن التحديات الأمنية في العالم ناتجة عن التصرفات المتهورة والأنانية للدول الغربية.ودعا بوتين، في كلمته المصورة التي وجهها للمشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح الثلاثاء، إلى عالم متعدد الأقطاب يقوم على أساس احترام سيادة الدول.(سكاي نيوز)