30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
33
o
بشري
31
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
امتلاك روسيا لأسلحة نووية رد على تهديدات أمنية.. لافروف يُعلن
Lebanon 24
19-08-2023
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن امتلاك روسيا لأسلحة نووية هو الرد الوحيد على تهديدات أمنية.
وقالت تاس نقلا عن لافروف "امتلاك أسلحة نووية اليوم هو الرد الممكن الوحيد على بعض التهديدات الخارجية الخطيرة لأمن بلدنا".
Advertisement
وفي تصريحات له، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، إن التحديات الأمنية في العالم ناتجة عن التصرفات المتهورة والأنانية للدول الغربية.
ودعا بوتين، في كلمته المصورة التي وجهها للمشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح الثلاثاء، إلى عالم متعدد الأقطاب يقوم على أساس احترام سيادة الدول.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
06:55 | 2023-08-18
18/08/2023 06:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غنائه امام الاسرائيليين قبل اسبوع.. الغاء حفلة لفنان عالمي في لبنان كانت مقررة غدا
Lebanon 24
بعد غنائه امام الاسرائيليين قبل اسبوع.. الغاء حفلة لفنان عالمي في لبنان كانت مقررة غدا
10:46 | 2023-08-18
18/08/2023 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
03:17 | 2023-08-18
18/08/2023 03:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير في "le mall" - صيدا... ما الذي حصل؟
Lebanon 24
إشكال كبير في "le mall" - صيدا... ما الذي حصل؟
10:53 | 2023-08-18
18/08/2023 10:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتيّ متعلق بالجيش وكورونا ينتشر... هذا ما أكدته المصادر
Lebanon 24
تسجيل صوتيّ متعلق بالجيش وكورونا ينتشر... هذا ما أكدته المصادر
11:16 | 2023-08-18
18/08/2023 11:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:25 | 2023-08-19
المعارك دخلت شهرها الخامس.. هل تصبح الخرطوم مدينة مهجورة؟
02:07 | 2023-08-19
بعد إعلان "إيكواس" الاستعداد للتدخل.. دولتان ترسلان طائرات حربية إلى النيجر
01:45 | 2023-08-19
ألمانيا تحقّق في إصابة صحفية روسية بـ"مرض غامض"
01:00 | 2023-08-19
استهدف القرم أثناء الليل.. روسيا تسقط صاروخ "إس-200" أوكراني
00:58 | 2023-08-19
آخر محاولة احتيال كانت من نصيب أردوغان.. هل أصبح الذكاء الاصطناعي خطرا على قادة العالم؟
00:49 | 2023-08-19
تمّ التخّلي عنهم... العثور على مهاجرين داخل حافلة في المكسيك بينهم 129 مصريّاً
فيديو
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
19/08/2023 09:59:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
00:29 | 2023-08-18
19/08/2023 09:59:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
03:32 | 2023-08-17
19/08/2023 09:59:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24